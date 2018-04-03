Dedaş'tan Güzel Haber,Birecik...

Dicle Elektrik, sorumluluk alanındaki Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarında yer alan Fırat Vadisi’nde yaşayan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan Kelaynak kuşlarının, elektrik tellerine temas ederek telef olmaması için kelaynakların geçiş güzergahında bulunan elektrik tellerini izole etti, hatlara uyarıcı aparatlar yerleştirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, nesli dünya çapında tehdit altında olan ve sayıları 42’ye kadar düştükten sonra alınan tedbirlerle günümüzde sayısı 240’a yükselen kelaynakların, doğaya salınması sırasında elektrik tellerine çarparak öldüğüne dikkat çekerek Dicle Elektrik’ten gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Dicle Elektrik tarafından söz konusu alanda yapılan araştırmanın ardından, kelaynakların hangi alanlarda elektrik tellerine çarpabileceği belirlenerek, buralardaki iletim hatlarında risk oluşturan kısımlar tamamen izole edildi, Fırat nehrinin üzerinden geçen hatlara ise uyarıcı aparatlar yerleştirildi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, insana, çevreye, doğaya ve bütün canlılara uyumlu bir enerji politikası yürütmenin ve gerekli önlemleri almanın şirketin politikası olduğunu söyledi.

Kondukları Yerler İzole Edildi

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdür Yardımcısı Tüzün, şirkete gelen uyarı sonrasında kelaynak kuşlarını yaşatabilmek için ciddi bir araştırma ve uygulama çalışması başlattıklarını ifade etti. Araştırmaların ardından harekete geçtiklerini anlatan Nedim Tüzün, şunları söyledi: "Sayıları bakımından son derece kıymetli olan bu kuşlar üretme çiftliklerinden ayrılırken ilk kalkış noktası olarak elektrik direklerini kullanıyor. Kanat açıklıkları geniş olduğundan, ne yazık ki zaman zaman elektrik akımına kapılabiliyor veya iletkenlere çarparak telef olabiliyorlardı. Bunu önlemek için direklerin tepe noktaları ile enerji olan bağlantıları izolasyon malzemesi ile kapladık. Böylece kuşların direklere konup kalkarken zarar görmeleri önemli ölçüde engellendi."

Genel Müdür Yardımcısı Tüzün, Dicle Elektrik Dağıtım’ın sorumlu bir enerji dağıtım şirketi olduğuna dikkat çekerek, "Şirket olarak gelecek nesillere olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Kelaynak kuşlarının sadece bizim değil, insanlık tarihinin de mirası olduğunu biliyor ve türlerinin geleceğe uzanması gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple korunmaları için biz de bölgenin enerji şirketi olarak bu çalışmayı yaptık. Sonuçlarını da takip ederek, elde ettiğimiz verilere göre yapılması gereken ne varsa yapacağız." dedi.