ASPİM, Otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi

ASP İl Müdürlüğü, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla, kent merkezinde Otizmli çocuklar ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.



Düzenlenen programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, ASP İl Müdür yardımcıları, Otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.



Engellilere yönelik çalışmaların sürekli artarak devam ettiğini belirten AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, “Biz otizmli çocuklar ve gençlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz, Hükümet olarak bu çocuklarımız için daha fazla ne yapılabilir diye sürekli bir arayış içerisinde olduklarını söyledi.



ASP il müdürü Hasan Bilici, Otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bizim yürüyüşümüz, sevgi yürüyüşüdür. Bizim yürüyüşümüz, barış ve kardeşlik yürüyüşüdür. Biz engelli kardeşlerimizle birlikte, kadınlarımızla, ailelerimizle birlikte gönüller yapmaya, sevgi meşalesini birlikte yakmaya geldik. Sevgi öyle büyük bir güçtür ki; tüm engelleri ortadan kaldırır, dertleri, sıkıntıları azaltır, her gönle şifa olur. Sevgili kardeşlerim, ben otizmli çocuklarımızın gözlerine baktığımda bu sevgiyi görüyorum. Ailelerimizin gözlerine baktığımda bu sevgiyi görüyorum. Sevgi yaşatmaktır. Sizler otizmli çocuklarımızı işte bu sevgi iklimiyle büyütüyor, yaşatıyorsunuz " dedi.