Sayın Sağlık Müdürü, Koltuğunda Otururken, Gece Uyurken Rahat Mısınız?

Urfa’da Sadece 3 Tane Var

Urfa hastanelerinde eksik olan Anjiyo cihazı vatandaşı kalpten götürmeye hazır... Nüfusu milyonları aşmış Urfa’da sağlık konusunda bir adım bile atamamış olmak şehir için büyük utanç kaynağı haline geliyor. Hastanelerimizde Anjiyo cihazlarının eksikliği büyük sorun haline gelmeye başladı.

Koskoca Urfa’da sadece 3 tane Anjiyo cihazının olması hastaların tedavilerini geciktirdiği gibi, onları kalpten götürmeye de yol açıyor.

Kalbiniz Sadece Mesai Saatlerinde Arıza Versin

Antep, 6 tane Anjiyo cihazıyla ameliyatları seri bir şekilde yapıp hastaları sağlığına kavuştururken Urfa’da bulunan 3 tane cihazla hastalar günlerce ameliyat sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlar.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde bulunan 3 cihazla sadece mesai saatlerinde hizmet veren Kardiyoloji bölümü “Gün içinde en fazla kaç hastayı tedavi edebilir ve kaçı zaman sıkıntısı çekmeden operasyonlardan başarılı şekilde çıkabilir? diye soruyoruz Urfa’daki sağlık yetkililerine…

Yeni Cihaz Alınacak mı?

Urfa’da merkeze en yakın olan Haliliye hastanesinde bulunan Anjiyo cihazı ise 8 yıllık ve üstelik bu cihazın araştırma hastanesine taşınmasına karar verildi.

Bütün bunlar olurken, ortada hiç sorun yokmuş, her şey tam kıvamında ilerliyormuş gibi Urfa’nın sağlık sektörünü ballandıra ballandıra anlatanlara sesleniyoruz; “Urfa’da Anjiyo cihazı sıkıntısı var. Halk günlerce ameliyat sırası bekliyor. Yeni cihazlara ihtiyacınız yok mu?”



Bir şeyleri olması gereken düzene sokmak için birilerinin ya kalpten gitmesi lazım ya da Urfa’yı sağlık konusunda çöküntüye uğratanların, sorunları çözmeyenlerin, koltuklarında keyfi ahkâm kesenlerin görevlerine son verilmesi lazım. Yoksa Urfa’nın kalpten gitmesine az kaldı.