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Bu haber 03 Nisan 2018 12:32:20 Tarihinde eklenmiştir.

Sayın Sağlık Müdürü, Koltuğunda Otururken, Gece Uyurken Rahat Mısınız?

Urfa sağlık sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir türlü halledilemeyen sorunumuzdan bahsetmek istiyoruz; Anjiyo cihazlarının eksikliği…

Sayın Sağlık Müdürü, Koltuğunda Otururken, Gece Uyurken Rahat Mısınız?

Urfa hastanelerinde eksik olan Anjiyo cihazı vatandaşı kalpten götürmeye hazır... Nüfusu milyonları aşmış Urfa’da sağlık konusunda bir adım bile atamamış olmak şehir için büyük utanç kaynağı haline geliyor. Hastanelerimizde Anjiyo cihazlarının eksikliği büyük sorun haline gelmeye başladı.
 

Urfa’da Sadece 3 Tane Var

Koskoca Urfa’da sadece 3 tane Anjiyo cihazının olması hastaların tedavilerini geciktirdiği gibi, onları kalpten götürmeye de yol açıyor.

Antep, 6 tane Anjiyo cihazıyla ameliyatları seri bir şekilde yapıp hastaları sağlığına kavuştururken Urfa’da bulunan 3 tane cihazla hastalar günlerce ameliyat sırasının kendilerine gelmesini bekliyorlar.
 

Kalbiniz Sadece Mesai Saatlerinde Arıza Versin

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde bulunan 3 cihazla sadece mesai saatlerinde hizmet veren Kardiyoloji bölümü “Gün içinde en fazla kaç hastayı tedavi edebilir ve kaçı zaman sıkıntısı çekmeden operasyonlardan başarılı şekilde çıkabilir? diye soruyoruz Urfa’daki sağlık yetkililerine…

Urfa’da merkeze en yakın olan Haliliye hastanesinde bulunan Anjiyo cihazı ise 8 yıllık ve üstelik bu cihazın araştırma hastanesine taşınmasına karar verildi.

 

Yeni Cihaz Alınacak mı?

Bütün bunlar olurken, ortada hiç sorun yokmuş, her şey tam kıvamında ilerliyormuş gibi Urfa’nın sağlık sektörünü ballandıra ballandıra anlatanlara sesleniyoruz; “Urfa’da Anjiyo cihazı sıkıntısı var. Halk günlerce ameliyat sırası bekliyor. Yeni cihazlara ihtiyacınız yok mu?


Bir şeyleri olması gereken düzene sokmak için birilerinin ya kalpten gitmesi lazım ya da Urfa’yı sağlık konusunda çöküntüye uğratanların, sorunları çözmeyenlerin, koltuklarında keyfi ahkâm kesenlerin görevlerine son verilmesi lazım. Yoksa Urfa’nın kalpten gitmesine az kaldı.

 

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Sayın Sağlık Müdürü, Koltuğunda Otururken, Gece Uyurken Rahat Mısınız?
Sayın Sağlık Müdürü, Koltuğunda Otururken, Gece Uyurken Rahat Mısınız?
Urfa sağlık sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir türlü halledilemeyen sorunumuzdan bahsetmek istiyoruz; Anjiyo cihazlarının eksikliği…
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