Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra operasyon sinyali verdiği Menbiç ile Sincar’daki PKK varlığının bitirilmesi için ABD ve Irak’la diplomatik görüşmeler sürerken sahada kritik gelişmeler yaşanıyor.Örgütün hangi isim altında olursa olsun Sincar’dan çekilmesini şart koşan Ankara en üst düzeyde operasyon kararlılığı gösterirken, Irak yönetimi bölgeye asker sevk ettikten sonra terör örgütünün Sincar’dan çekildiği iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddianın da örgütün bir kurgusu olduğu ortaya çıktı.Bölge kaynakları, Sincar’dan ayrılan PKK’lı grubun 400 teröristen oluştuğunu ve bunların Suriye ile Kandil’e hareket ettiklerini anlattı. PKK’nın Suriye’deki YPG ve SDG gibi Şengal (Sincar) Savunma Birlikleri (YBŞ), Kadın Direniş Birlikleri (YBJ) olarak kentteki varlığını devam ettirdiğini vurgulayan kaynaklar, dış kamuoyuna da ‘çekildik’ propagandası yapıldığını aktardı.Bağdat yönetiminin ise bölgeye asker sevk ettikten sonra terör örgütünü kenti terk etmeye zorlamak yerine YBŞ ve YBJ adı altında faaliyet gösteren teröristleri ‘yerel güç’ olarak bölgede konuşlandırmayı amaçladığı belirtildi. Bölgenin Şii milis gücü Haşdi Şabi ile Irak ordusu denetiminde olacağını belirten kaynaklar, Sincar’da sözde ‘yerel güç’ olarak kalacak YBŞ/YBJ’li teröristlerin Bağdat merkezi hükümeti tarafından maaşa bağlanacağı bilgisini de verdi.Irak hükümeti, PKK’nın bölgeden çekildiği bilgisini yayarken ikinci aşamada bölge halkından bir yerel güce gereklilik olduğu propagandasıyla YBŞ/YBJ unsurlarını maaşa bağlayacak. Bu grupların da tamamen halktan olduğu, Irak ordusu ve Haşdi Şabi gibi Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak hareket edeceği dünyayla paylaşılacak. Bölge kaynakları, bu konuda ilk adımların atıldığını ve bunların önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.Kaynak: Karar