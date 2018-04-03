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Bu haber 03 Nisan 2018 11:35:17 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba;Durmayacağız,Yeni Projeler Yolda!

​Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatını üreticilerle beraber önleyeceklerini belirterek "300 koyun projesinin arkasından yine başka projeler üzerinde de duruyoruz. Bizim burada amacımız siz değerli üreten arkadaşlarımızın, çiftçi, çoban kardeşlerimizin refah seviyesini artırmaktır. Başka hiçbir amacımız yoktur."

Fakıbaba;Durmayacağız,Yeni Projeler Yolda!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, et ithalatını üreticilerle beraber önleyeceklerini belirterek "300 koyun projesinin arkasından yine başka projeler üzerinde de duruyoruz. Bizim burada amacımız siz değerli üreten arkadaşlarımızın, çiftçi, çoban kardeşlerimizin refah seviyesini artırmaktır. Başka hiçbir amacımız yoktur."

Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ve sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Mersin'de yetiştiricilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Fakıbaba, Siirt'te yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 6 koruyucuya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Et ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, ithalatın nedenlerine bakılması gerektiğini söyledi.

"Anaya önem verdiğiniz zaman zaten sonu geliyor bunun ama biz sadece ucuz olan şeylere kaçtığımızda, hastalığı teşhis edemeyip sadece besicilikle uğraştığımızda, sadece hastaya aspirini veriyorsunuz ama esas hastalık devam edip gidiyor." diyen Fakıbaba, yetiştiricilerin projelerini destekleyeceklerini ifade etti.

Göreve geldiğinden beri 'et ithalatı duracak.' dediğini hatırlatan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Diyeceksiniz ki 'Nasıl yapacaksınız?' Ya ben yapmayacağım siz yapacaksınız. Size güveniyorum, inanıyorum. Bakın hükümetimizin en son almış olduğu kararla 250 bin düve dağıtacağız. Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası ve Bakanlık olarak. Neden 250 bin besilik hayvan değil de 250 bin düve? Çünkü ana o doğuracak. Yarın bizim hesaplarımıza göre 7 yılda 1,5 milyon hayvan olacak. Biz her yıl 250 bin düve dağıtmış olsak ve 300 anaç koyun projemiz var. 500 bin koyun dağıtacağız. Normal koyun değil, anaç koyun dağıtacağız. 8 yılda bunun vereceği sayı 5 milyon. Onun için diyorum ben bu et ithalatını Allah'ın izniyle durduracağız, sizlerle durduracağız."

Akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, çiftçiler ve çobanlarla sohbet ettiklerini dile getiren Fakıbaba, bu kesimlerle konuşulmadan meseleleri çözmenin mümkün olmadığını ifade etti.

"Tarımda mazot için 'yarısı sizden yarısı bizden' dedik"

Mazot desteğine değinen Fakıbaba, "Tarımda mazot için 'yarısı sizden yarısı bizden.' dedik. Sayın Başbakanımızın sözü bizim için emirdir ve onu yerine getirdik. Allah'a çok şükür 2017'nin birinci ayından başladık 12. ayına kadar ortalamasını aldık. 4,70 kuruştan yarısı sizden yarısı bizden ve destekleri hemen dağıtmaya başladık. Seneye gübre ve mazot desteğini şubatın ilk haftasında vereceğiz, hiç bekletmeyeceğiz, çiftçimizi bir başkasına muhtaç etmeyeceğiz inşallah." dedi.

Fakıbaba, mazotta, gübrede, sertifikalı tohumda ve kaba yemde desteklerin artırılacağını belirtti. Bakan Fakıbaba, şu anda kaba yemin yüzde 60 maliyetini karşıladıklarını, bu miktarı artıracaklarını bildirdi.

Üreticilerin çok emek verdiğini, çok çalıştığını söyleyen Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı geldiğinde dişi bir hayvanı kesime gönderdiğinizde vallahi kalbim sızlıyor. Ne olursunuz bunu yapmayalım. İnanın kalbime bıçak saplanmış gibi oluyor. O dişi bize lazım arkadaşlar. İnşallah kesime ihtiyaçtan dolayı göndermiş olduğunuz hayvanları bir proje geliştirip Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla satın almayı da düşünüyoruz, alacağız. Bu 300 koyun projesinin arkasından yine başka projeler üzerinde de duruyoruz. Bizim burada amacımız siz değerli üreten arkadaşlarımızın, çiftçi, çoban kardeşlerimizin refah seviyesini artırmaktır. Başka hiçbir amacımız yoktur."

Vali Ali İhsan Su da katılımlarından dolayı bakanlar Yılmaz, Elvan ve Fakıbaba'ya teşekkür etti, her zaman çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan da konuşmasında, üreticilerin sorunlarını dile getirdi, bazı alanlarda destek istedi.

Konuşmaların ardından bakanlar Yılmaz, Elvan ve Fakıbaba üreticilere sertifikalarını verdi. Daha sonra kongre merkezi girişinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve çiftçiler tarafından açılan standları gezen bakanlara muz ve çilek ikram edildi. 

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