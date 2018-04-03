Erbakan, 'Urfa'da Devam Ediyoruz'

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yıl dönümü anma programına katılmak için Urfa'ya geldi.54'üncü Başbakan Necmettin Erbakan vefatının 7'nci yıl dönümü kapsamında Erbakan Vakfı Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından 'Vefatının 7'nci yılında anma ve anlama' programı düzenlendi.Erbakan Vakfı Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, merhum babası Necmettin Erbakan'ın verdiği mücadeleyi Hazreti İbrahim'in verdiği mücadeleye benzeterek şunları söyledi:Sosyal medya hesabından anma programına ait fotoğrafları paylaşan Erbakan;yorumunda bulundu.