Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz

AK Partili Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun 2017 Aralık ayında belediye başkanlığından istifa etmesinin ardından göreve getirildi. AK Parti’nin yeni belediye başkanı Alatepe'nin, yaptığı bir konuşmada kullandığı ifadeler dikkat çekti.Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, kendi ömründen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeye hazır olduğunu ifade eden Alatepe, “Ömründe eğer bir sıkıntı olacaksa, alsın benim ömrümden koysun ömrüne gıkım çıkarsa adiyim. Bizim ona çok ihtiyacımız var, ümmetin ona çok ihtiyacı var, Esenyurt'un Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı var. Esenyurt'un hiçbirimize ihtiyacı yok ama Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı var. Niye var? Burayı kaybedersek Kudüs'ü kaybederiz hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz. Onun için ona ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.