Tatlıses,2013''te 'Megri Megri,dün Askerlere 'Yaylalar'

Bu haber 03 Nisan 2018 00:25:12 Tarihinde eklenmiştir.

Gazeteci Bülent Mumay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Hatay'daki sınır birliklerini ziyarete giden sanatçılar arasında yer alan ve burada "Yaylalar" türküsünü Afrin harekâtına uyarlayarak seslendiren İbrahim Tatlıses'i eleştirdi.

Mumay, kişisel Twitter hesabında Tatlıses'in videosunu paylaşarak "İbrahim Tatlıses ile memleketin kısa tarihi: 2013'te Şivan Perver ile birlikte Megri Megri'yi söylüyordu. Bugün askerlere 'Yaylalar yaylalar' türküsünü çığırıyor" dedi. Mumay, paylaşımına "Atlı karınca dönüyor, dönüyor" tabelasını da ekledi.

