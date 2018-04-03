Halk otobüsünde kâbus! 'Işıkları kapatıp yanıma geldi'

ŞİKÂYETÇİ OLDU
L.M., olayı polise şöyle anlattı: “Son durağa doğru otobüste sadece ben ve şoför kaldı. İnmek için 2 kere düğmeye bastım, durmadı. Şoföre seslendim, aracı kullanmaya devam etti ve daha sonra durdu. Aracın iç ışıkları sönüktü. Yanıma geldi, benimle konuşmak istediğini söyledi. Telefonla babamı aradım. ‘Korkma, sadece konuşmak istiyorum. Kimseyi arama’ dedi. Daha sonra geri çekildi. Kapıları açtı, otobüsten indim. Şahıs cinsel bir şekilde girişimde bulunmadı. Beni çok korkuttu. Okuldan geç çıktığım için bu saatte otobüse biniyorum. Şikâyetçiyim.”
SUÇLAMAYI REDDETTİ
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre karakolda ifadesi alınan A.A. ise suçlamaları reddedip şunları söyledi: “Son seferimdi. Tüm yolcular inmişti, ışıkları söndürdüm. Evime erken gitmek için son durağa uğramadım. Yoluma devam ederken orta kapının ışığının yandığını gördüm. Bir bayan bir şeyler söyledi. Yabancıydı, anlamadım. İnmek istediğini anladım. Müsait bir yer bularak durdum, kapıyı açtım. Bayana karşı kötü bir niyetim yoktur. Asla temasta bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum.”
DAVA AÇILDI
Soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianamede, şüphelinin müştekiyi rızası dışında araçtan indirmeyerek kısa süre de olsa alıkoyduğu ve konuşmak istediğini belirterek cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Müştekinin kararlı tavırları nedeniyle olayın ileri boyutlara varmadığı ifade edilen iddianamede, A.A.’nın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve cinsel taciz” suçlarından 18 yıla kadar hapsi istendi.
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