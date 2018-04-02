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Bu haber 02 Nisan 2018 23:55:47 Tarihinde eklenmiştir.

Tosuncuk'a Şok,Tarihin...

Tosuncuk Patlayacak.132 Bin Kişi...

Tosuncuk'a Şok,Tarihin...

Son olarak yurtdışına kaçış görüntüleri ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın kurucusu firari Mehmet Aydın'ın yakalanması için Kırmızı Bülten bekleniyor. Hukukçulara göre ise 132 binden fazla mağdurun şikayetçi olması halinde Aydın'ın alacağı ceza Türk hukuk tarihinin en yüksek cezası olabilir.

Son gelen bilgilere göre sistem üzerinden toplanan paranın bilindiği gibi 500 milyon lira değil 1 milyar lirayı aştığı tespit edilirken, 2016 yılının Temmuz ayında kurulan sisteme yatırım yapanların sayısının ise 132 bini bulduğu ifade ediliyor.

KIRMIZI BÜLTEN BEKLENİYOR

Uruguay’a kaçtıktan sonra adresini deşifre olmasının ardından farklı bir ülkeye geçiş yaptığı iddia edilen Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın, kardeşi Fatih Aydın’ın eşi Hava Aydın ve şirketin şirket yöneticisi Cemal Çolak ile birlikte tutuklu sayısı 10’nu buldu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çiftlik Bank soruşturması kapsamında haklarında Kırmızı Bülten talep ettiği 6 kişi arasında yer alan Aydın’ın Uruguay bağlantısı olduğu iddia edilen meşhur Ferarinin sahibi Osman Naim Kaya'nın ise Uruguay makamları tarafından tutuklandığı ortaya çıktı. Kaya’nın iadesi talep edildi. Baş firari Mehmet Aydın için ise İnterpol’ün kırmızı bülten çıkarması bekleniyor. Kırmızı bültenle hareket kabiliyeti kısıtlanacak Aydın’ın kısa zamanda yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

21 ŞİRKETTEN ‘PİRAMİT’ ÇIKTI

Öte yandan Çiftlik Bank dolandırıcılığı sonrasında harekete geçen hükümet Çiftlik Bank benzeri tüm sistemleri mercek altına alarak inceleme başlattı. Şu ana kadar incelemeye alınan 65 şirket içinde piramit satış sistemi tespit edilen 21 şirket hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu şirketlerin yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik gözaltı işlemleri ise devam ediyor. Son olarak Çiftlik Bank’ın ardından 4 bin 500 kişiden 90 milyon lira topladığı iddia edilen Anadolu Farm ile Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık’a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10’na yakın isme yapılan gözaltı işlemi sonrasında 6 isim tutuklanarak cezaevine konuldu. UKASH İnternet Hizmetleri, SKP Teknoloji Sanal Market, CashÇiftlik, Maden.im, Elit Çiftlik, ÇiftlikShop, ÇiftlikMania, Bizim Tavuklar ve Çılgın Tavuklar başta olmak üzere Çiftlik Bank benzeri diğer girişimlere yönelik incelemeler ise devam ediyor.

KAÇ YILDAN YARGILANACAK?

Uruguay’a kaçtıktan sonra izini kaybettiren firari Mehmet Aydın’ın iadesi halinde alacağı ceza da merak konusu oldu. 500 bin kişinin üye olduğu ve son rakamlara göre 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para toplandığı iddia edilen sistemin firari kurucusu Mehmet Aydın için suç işlemek için örgüt kurduğu tespit edilirse istenecek en alt ceza oranı 4 yıldan başlıyor. Hukukçular ise bir noktaya dikkat çekiyor; O da rakamın mağdur sayısı ile doğru orantılı değişeceği... Bu da 132 bin kişinin mağdur sıfatında savcılığa Aydın hakkında suç duyurusunda bulunması halinde en üst cezasının on binlerce yılı bulacağı anlamına geliyor.

100 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLUNCA 25 YIL ALDI

Ancak 90'lı yıllarda 'Titan' olarak bilinen saadet zinciri üzerinden 35 bin kişiden para topladığı iddia edilen Kenan Şeranoğlu, hakkında 100 kişi şikayetçi olunca yargılandığı davadan 25 yıl hapis cezası alarak kendini şu sözlerle savunmuştu; 35 bin üyeden sadece 100 kadar kişi şikayetçi olmuştur. Diğer binlerce kişi nerededir. Hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamadım. Eğer dolandırıcılık suçundan dolayı ceza alırsam, Yargıtay'a, olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağım. Beraatimi istiyorum"

"Çiftlikbank kurucuları suç işlemek için örgüt kurmuşlardır. Suç İşlemek amacıyla Örgüt Kurma Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 220 maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir" diyen Av. Arb. Sümeyye Öcal, ''Ayrıca örgüt üyesi olmak aynı maddenin 2.fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçu ise TCK m.158/f fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre dolandırıcılık sucu bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlendiğinde nitelikli hale gelmektedir. Dolandırıcılık suçunun nitelikli halinde sucun cezasının alt sınırı dört yıldan başlamaktadır ve adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. Ayrıca mağdurlardan her bir kişinin ayrı ayrı şikâyetçi olması halinde, her bir mağdurdan ayrı ceza alır" diye konuştu. (Yeni Şafak)
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