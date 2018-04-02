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Bu haber 02 Nisan 2018 23:50:01 Tarihinde eklenmiştir.

Hiçbir Hukuki Ve Kanuni Dayanağı Yoktur!

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun,”Performans değerlendirme taslağına hayır diyor, şiddete karşı yasal düzenleme istiyoruz.”dedi.

Hiçbir Hukuki Ve Kanuni Dayanağı Yoktur!

Coşkun, sendika binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlik mesleğini örseleyecek performans değerlendirme sürecinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Coşkun, şunları kaydetti:”Öğretmenlerimiz, eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısı olmayacak aksine kurumsal bütünlüğü bozacak, mesleki motivasyonu düşürecek, çalışma barışını yok edecek, işbirliğini zedeleyecek, öğretmenlik mesleğini örseleyecek performans değerlendirme sürecine tabi tutulmak istenmektedirler.
 
‘PERFORMANS DEĞERLENDİRME TASLAĞININ HİÇBİR HUKUKİ VE KANUNİ DAYANAĞI YOKTUR’
 
Eğitim gibi uzun erimli, sonuçları hemen alınamayan bir süreçte, anlık veya kısa vadeli performans ölçümünün mümkün olmadığı eğitimi bilenlerce açık bir gerçektir. Meslekleriyle ilgili konularda söz hakkı verilmeyen, politika belirlenirken tecrübesine müracaat edilmeyen, içerik, yöntem ve materyalleri seçme ve okul yönetimiyle ilgili karar süreçlerine hiçbir zaman dahil edilmeyen, neredeyse eğitimin çeperinin kenarına sıkıştırılan öğretmenlerimizin, tüm bu yanlışların ayyuka çıktığı bir dönemde tek sorumlu ilan edilmesi anlamına gelecek performans taslağını haksız bir değerlendirme ve hukuksuz bir uygulama olarak görüyoruz.”
 
‘BİZ YAPTIK OLDU’ ANLAYIŞI KABUL EDİLEMEZ’
 
“Yüz yüze bakanları karşı karşıya getirecek, not vermesi gerekeni not alana dönüştürecek, eğitimin paydaşlarını gerçek rollerinden uzaklaştıracak bir değerleme sisteminden medet ummak, sahip olduğumuz değerleri de israf etmek olacaktır.” diyen Coşkun, şöyle konuştu:”Okulların bunduğu sosyal konumu, ekonomik imkânlarını, fiziki donanım ve altyapılarını, öğrenci profilini, ebeveynlerin statüleri arasındaki farkları dikkate almayan bir değerlendirme anlayışı ülke gerçeklerinden de uzaktır. Bu durum, eşitsizlikler içinde adalet aramak, yeni hak kayıplarına kapı aralamak, yeni çatışma alanları üretmekten başka bir işe yaramayacaktır. Eğitim sisteminin geldiği bu son noktada karar alıcıları hesaba dahil etmeyen, hatalı politika belirleyenlerin performansına odaklanmayan, “biz yaptık oldu” anlayışını sürdürenlerin performansını öncelikle değerlendirmek daha doğru bir başlangıç olacaktır.”
 
‘EĞİTİMİN ÖZNESİ OLAN EĞİTİMCİLER ŞİDDETİN NESNESİ HALİNE GELMİŞTİR’
 
Her geçen gün artan şiddet olayları birçok eğitimciyi mağdur etmekte, eğitim camiasını hem tedirgin etmekte hem de üzmektedir. Önceden itibarın, ihtimamın ve saygının odağında olan öğretmenlerimiz artık hakaretin, şiddetin ve itibarsızlaştırma sarmalının içine düşürülmüştür. Aklıselim insanlar için bu bir mesleğin yıpranması değil bir milletin geleceğinin yok edilmesidir. Münferit eylemler olmaktan çıkmış, gittikçe yaygınlık kazanmış, artık toplumsal bir yara haline gelmiş bu şiddet, eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir.”
 
“ŞİDDETE ‘DUR’ DİYORUZ”
 
Yetkililere çağrıda bulunan Başkan Coşkun, şunları söyledi:”Bir daha Ayhan Öğretmenlerin görevi başında öldürülmemesi, Yusuf Öğretmenlerin arkadan vurulmaması, Gülhan öğretmenlerin sokakta ortasında bıçaklanmaması, Yunus öğretmenlerin zorbalarca darp edilmemesi için tüm eğitim kurumlarından sesleniyor, şiddete dur diyoruz. Bu şiddet olaylarına dur diyecek bir irade gösterilmez, şiddet uygulayan kişiler hak ettikleri cezaya çarptırılmazlar ve daha ciddi, caydırıcı tedbirler alınmaz ise çok daha ağır olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim öğretim hizmeti sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması artık kaçınılmazdır. Eğitimciler olarak şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz.
 
‘PERFORMANS DEĞERLENDİRME TASLAĞINA HAYIR’
 
Eğitim-Bir-Sen olarak Öğretmen Performans Değerlendirme Taslağına hayır diyor, mesleğimizin daha fazla yıpratılmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan haykırıyoruz. Türkiye genelinde performans taslağına itirazımızı tescilleyecek imzaları atıyor, şiddete dur diyecek iradeyi gösteriyoruz. 81 ilde üyelerimizin emeği, tüm eğitim çalışanlarının desteğiyle büyüteceğimiz bu sese, yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor haksızlığa ve zorbalığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.”
 
Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri ve eğitimciler, ‘performans değerlendirmesi’ ve ‘eğitim çalışanlarına yönelik şiddet’ ile dilekçeleri imzalayarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderdi.
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