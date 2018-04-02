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Bu haber 02 Nisan 2018 23:32:15 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Operasyon,Böyle Yakalandılar!

4 Adrese Operasyon,8 Gözaltı!

Urfa'da Operasyon,Böyle Yakalandılar!

Urfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda Kaçak İddiada kullanılan 2 dizüstü bilgisayar, 3 masaüstü bilgisayarın kasasından sökülen hard disk, 24 yasa dışı bahis kuponu, 1 özel kupon yazıcısı ve 1970 lira ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Zanlılar,emniyete götürüldü.
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Asayiş
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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