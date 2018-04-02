Halfeti Temsilciliği Açıldı...

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Halfeti ilçesinde temsilciliğini açtı.

Temsilcilik açılışına, Cumhuriyet Halk Partisi Halfeti İlçe Başkanı Mehmet VURAL, Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı Avukat Canan Onur SEYYAR, Demokratik Bölgeler Partisi Halfeti İlçe Başkanı Ş. Mehmet YALÇINKAYA, Hüda –Par Birecik İlçe Başkanı Murat ÇİMENDER, Hüda-Par Halfeti Temsilcisi Sait ESEN, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm ACAR, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin YAŞAR, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hüseyin Sirhan GÖKDOĞAN, Halfeti Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halil AKGÜN, Halfeti Esnaf Kefaret Kredi Kooperatifi Başkanı Levent YILDIRIM, Halfeti Ziraat Odası Başkanı Hasari BAYSÖZ, Birecik Ziraat Odası Başkanı Abdulcelil ARICI, Halfeti Karagül Kooperatif Yönetim kurulu Hüseyin KANDAMAR ve Mehmet Salih ÇOBANOĞLU ile çok sayıda davetli katıldı.

Temsilciliğin açılış kurdelesini Demokratik Bölgeler Partisi Halfeti İlçe Başkanı Ş. Mehmet YALÇINKAYA, Ak Parti Halfeti İlçe Başkanı Avukat Canan Onur SEYYAR, Cumhuriyet Halk Partisi Halfeti İlçe Başkanı Mehmet VURAL, Demokratik Bölgeler Partisi Halfeti İlçe Başkanı Ş. Mehmet YALÇINKAYA, Hüda –Par Birecik İlçe Başkanı Murat ÇİMENDER, Hüda-Par Halfeti Temsilcisi Sait ESEN, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm ACARBirecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin YAŞAR, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hüseyin Sirhan GÖKDOĞAN birlikte kesti.

Burada bir konuşma yapan , Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm ACAR, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Halfeti Temsilciliğinin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Ayrıca, Halfeti’de bulunan üyelerimiz temsilciliğimize gelerek ne evrak gerekiyorsa vereceğiz. İlçede yaşayan ticaret erbabı kardeşlerimiz, bu temsilcilik sayesinde çok rahat edecekler” ilçelerimizin sorunları dile getirerek, Halfeti ve Birecik ilçelerimizi mutlaka truzim noktasında en iyi yere getirmeye çalışacağız ifadelerini kullandılar.

Daha sonra Halfeti ilçesindeki esnaflarla birlikte kaynaşma yemeğinde bir araya gelen Başkan Müslüm ACAR ve beraberindeki heyet, ardından Halfeti’de bulunan esnafını tek tek ziyaret ederek 17 Nisan 2018’de yapılacak seçimlere davet ettiler.