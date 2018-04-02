3 Yaşındaki Çocuğu Gözaltına Almaya Çalıştılar

İsrail işgal güçleri üç yaşındaki bir çocuğu elinde bir mutfak malzemesi olarak kullandığımız “kabak oyacağı” olduğu için gözaltına almaya çalıştı.Batı Şeria Hebron'da evinin önünde oynadığı sırada meydana gelen olayda İsrail askerleri 3 yaşındaki çocuğu gözaltına almaya çalıştı. Olay anına ait Videoyu internete yükleyen Raed Abu Rumaila ise askerlerin üç yaşındaki çocukla dalga geçtikleri ve ona küfrettiklerini ifade etti.İbrahimi Camii çevresindeki mahallede oynayan çocuk askerlerin tahrikiyle evine gitti ve dolmalık kabak oyacağını alıp geri döndü. Dönüşünde ise askerler tarafından tutuklandı.Her halinden baskı altında kaldığı anlaşılan 3 yaşındaki çocuk, abilerinin olaya müdahalesi sonrası salıverildi.İnsan Haklarını her defasında ihlal eden İsrail, her gün yüzlerce çocuğu kanunsuz bir şekilde askeri işgal güçlerince gözaltına alıyor. Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'ne göre Batı Şeria'da 12-17 yaşları arasında 10 bin çocuk 2000 yılından bu yana işgal güçlerince ve yargısınca tutuklandı, sorgulandı, gözaltına alındı ve hapsedildi.