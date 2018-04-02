​Türkiye 1.’si Olan Urfalıya, Çiftçi’den Mesaj

31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde Konya’da gerçekleşen Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonasında Urfalı Mehmet Kılıç birinci oldu.Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonasında 88 kilo kategorisinde Şanlıurfa Belediyesi Engellilerspor Kulübünden olan Mehmet Kılıç 100 kilo kaldırarak Türkiye birincisi oldu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise bu sevindirici haberi sosyal medya hesabından kutladı.Şampiyonluğa oldukça sevinen Çiftçi “Şanlıurfamız "Şampiyonlar Şehri " olduğunu kanıtladı.” dedi.Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Belediyesi Engellilerspor Kulübünde antrenmanlarını yaparak Urfa’ya birinciliği getiren Mehmet Kılıç’a teşekkürlerini sunarken; “Türkiye Engelliler Halter Şampiyonasında, Büyükşehir Kulübümüzün sporcusu Türkiye birincisi olmuştur. Evladımızın bu başarısını 11 Nisan Şanlıurfa’mızın düşman işgalinden kurtuluşuna adıyoruz.” dedi.