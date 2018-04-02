Bucak, Seçimi Açık Ara Farkla Kazandı

Siverek’te dün gerçekleşen Siverek Ticaret ve Sanayi Odası başkan seçimleri oy kullanma saatinin dolması ile sona erdi.Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdar Bucak güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.Seçim yarışını açık ara farkla kazanan Salih Serdar Bucak, seçim süreci öncesi yaptığı açıklamada, seçimlerin iş dünyasına yakışır titizlikte yapılacağına vurgu yaparak, “Adil ve dürüstçe, tam bir uyum içerisinde gerçekleştireceğiz" yorumunda bulundu.1100 küsür üyesi bulunan Siverek Ticaret ve Sanayi Odası’nın güven tazeleyen mevcut başkanı Salih Serdar Bucak, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.