Urfalılar Çözüm Üretmeye Alıştı

Urfa Bahçelievler Mahallesinde Türk Telekoma ait alt yapı merkezinin kapağının olmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.Urfa’nın en işlek caddelerinden olan Bahçelievler civarında bulunan alt yapı merkezinin açık olan kapağının bir tehlike oluşturmaması için vatandaşlar kendi çözümünü üretip yer altı çukurunun kenarına saksıları yerleştirdiler.Çözümün geçici olduğunu dile getiren çevre sakinleri “Lütfen birileri düşüp yaralanmadan ya da daha kötüsü olmadan müdahale edin” diyerek seslerini duyurmaya çalıştılar.Sosyal medyanın gücünden faydalanmak isteyen çevre sakinleri durumu hesaplarında paylaştıktan sonra Türk Telekom ekipleri sorunu gidermek için ilgili mahallenin adres bilgilerine ulaşarak sorunu gidermek için adım attılar.Adres bilgilerini veren vatandaş, Türk Telekom ekiplerinin mahalleye gelip çalışma yaptıklarını ve alt yapı merkezinin açık olan kapağını taktıklarını ifade ederek teşekkürlerini sundular.