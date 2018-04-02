Yeni Bina Hizmete Girdi

230 bin nüfusa sahip olan Akçakale, halkın ihtiyacına cevap veremeyecek hale gelen eski belediye hizmet binası yetersiz kalınca 2017’de yeni hizmet binası inşası başlandı.Temeli 12 Mayıs 2017’de atılan Akçakale Belediyesi hizmet binası bugün itibari ile faaliyete geçti.Bugün itibari ile hizmete giren bina 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edildi. Proje maliyeti 4 milyon 120 TL olan ve her biri bin 250 metre kare genişliğindeki üç katlı hizmet binası, teknolojik altyapısı, toplantı salonları, engelli yaşlı birimleri ve çağdaş mimari tasarımlar bulunuyor.Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, yeni hizmet binasının ilçenin yeni yüzü olacağını ifade ederek, “ Bunlardan birinin de yeni belediye hizmet binası olduğunu, uzun vadeli düşünülerek inşa edilen binanın Akçakale’ye yakışır bir şekilde tasarlandığını ve birbirinden önemli bu eserlerin ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.