​Urfalı Tezgahtarın Eylemlerinin Hepsi Birer Oyunmuş

Şanlıurfa’da seyyar satıcılık yapan Abdülmecit Ç. belediyenin kendisine tahsis ettiği sabit tezgah yerini başkasına ücret karşılığında sattı. Durumu tespit eden Belediye Abdülmecit Ç.’ye yeni bir tezgah yeri vermeme kararı aldı.Bunun üzerine seyyar satıcı Abdülmecit Ç. sık sık belediye aleyhine eylem yapmaya başladı.Eylemlerinin arasında binanın çatılarına çıkmak, kendini tezgaha zincirlemek, kıyafetini çıkararak yarı çıplak halde Urfa sokaklarında kendini acındırarak insanları başına toplamak vardı.Zabıta ve polislere zorluk çıkaran bu eylemlerin hepsinin bir oyun olduğu sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile ispatlandı.Yapacağı eylemi nasıl gerçekleştireceğini soran birine usta bir oyunculukla anlatan Abdülmecit Ç.’nin o sırada kayıt altına alınan görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılması ile yaptıklarının bir oyun olduğu anlaşıldı.