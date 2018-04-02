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Bu haber 02 Nisan 2018 08:44:42 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Soylu, Askere Moral Verdi

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele eden askerlerimize moral vermek amacı ile askeri üs bölgelerini ziyaret etti.

Bakan Soylu, Askere Moral Verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde bulunan askeri üs bölgelerini ziyaret ederek terörle mücadele eden Mehmetçik'e moral verdi.

ASKERİ ÜS BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Soylu, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi toplantısına katıldıktan sonra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu ve şarkıcı Yusuf Güney ile birlikte helikopterle Yüksekova bölgesindeki askeri üs bölgesine gitti.


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