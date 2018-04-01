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Bu haber 01 Nisan 2018 18:33:17 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses Söyledi,Herkes Çoştu

Bazı sanatçı ve sporcular, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Hatay'a gitti. Ünlü sanatçıları taşıyan uçakta İbrahim Tatlıses 'Mehmetçik'le özdeşleşen 'Yaylalar' marşını söylemesi uçaktakileri coşturdu.

Tatlıses Söyledi,Herkes Çoştu

Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı  Harekatı'na destek için Hatay'a gitti. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü  Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren bazı sanatçı ve sporcular, Atatürk  Havalimanı'ndan Hatay'a hareket etti.

Aralarında Ajda Pekkan, Alişan, Yavuz Bingöl, Seda Sayan, İbrahim  Tatlıses, Hande Yener, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal, Necati Şaşmaz  gibi sanatçılar ile Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcu  Gökhan Gönül, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun da bulunduğu isimler,  harekata katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek verecek.

İBRAHİM TATLISES YAYLALAR'I SÖYLEDİ UÇAK COŞTU
Ünlü sanatçıları taşıyan uçakta İbrahim Tatlıses 'Mehmetçik'le özdeşleşen 'Yaylalar' marşını söylemesi uçaktakileri coşturdu.
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Tatlıses Söyledi,Herkes Çoştu
Tatlıses Söyledi,Herkes Çoştu
Bazı sanatçı ve sporcular, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için Hatay'a gitti. Ünlü sanatçıları taşıyan uçakta İbrahim Tatlıses 'Mehmetçik'le özdeşleşen 'Yaylalar' marşını söylemesi uçaktakileri coşturdu.
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