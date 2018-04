Urfalılar,Bu Restoranlara Sakın Gitmeyin!

Bakanlığın internet sitesinde açıklanan belgede 173 firmaya ait 282 ürün var.

Çok sayıda restoran ve gıda üreticisinin kırmızı et ürünlerinde at, eşek, domuz ve kanatlı etleri, sakatat, baş eti ve deri tespit eden bakanlığın açıklamasında tek tırnaklı (at ve eşek gibi hayvanlar) eti tespit edilen ürünlerin sayısı ise 60’dan fazla.

Tarım Bakanlığı, bugüne kadar 769 firmaya ait bin 605 ürünün adını paylaştı.

Cezayı ödeyip devam ediyorlar

Habertürk’ten Göksel Gürsoy, Mehmet İnmez, Mehmet Kayahan ve Uzay Kesmen’in haberine göre, bakanlığın hileli ürün gerekçesiyle ceza kesip sitesinden teşhir ettiği firmalar cezayı ödeyip faaliyete devam ediyor. Bu şirketlerin bazıları isim değişikliğine giderken, büyük bölümü buna bile ihtiyaç duymuyor.

Hileli ürün ya da tağşiş nedeniyle bir hafta önce bakanlığın sitesinden teşhir ettiği yerlerden biri İstanbul Haseki’de Millet Caddesi üzerinde yer alan bir börekçi. Mekân kapatma cezası almadığı için faaliyetini sürdürüp her gün yine dolup taşıyor.

Ataşehir’deki ‘Gaziantep Yörem Kebap’ da listeye ‘kanatlı hayvan eti’ nedeniyle girdi. Firma faaliyetine devam ediyor.

Domuz eti bulunan firma isim değiştirdi

Bakanlığın listesinde yer alan firmalardan biri de Tekirdağ Çorlu’da faaliyet gösteren ‘En-Sel Gıda’. Firmanın kuru köfte ve sebzeli pişmiş köfte numunelerinde domuz eti tespit edildi. İlk olarak Mart 2017’de yapılan denetimde domuz eti bulunan gıda firmasının bir yıl içinde toplam sekiz kez denetlendiği, beşinde köftelerde domuz eti tespit edildiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra üç kez tarihi geçmiş ürün kullandığı belirlenen firmaya, ayrıca ürünlerini nereden aldığını belgeleyemediği için de toplam 50 bin liralık ceza kesildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü firma hakkında ‘insan sağlığını tehlikeye düşürmek’ten savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın firmayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. Ceza ve soruşturmaya rağmen faaliyetlerini sürdüren firma, liste açıklandıktan sonra ismini ‘Atael Gıda’ olarak değiştirdi.

Tek tırnaklı hayvan eti

Diyarbakır’da ‘Canım Ciğerim Ocakbaşı’ ve ‘Kahve Diyarı’nın ürünlerinde, geçen yıl yapılan denetimlerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işyerlerine en üst sınırdan 16 bin lira ceza kesti. Ancak Kahve Diyarı isim değiştirerek faaliyetlerine devam etti. Canım Ciğerim Ocakbaşı ise ‘müşterisinin azalması’ nedeniyle kapandı.

Köfteci, ocakbaşı olarak devam ediyor

İzmir Bornova Küçükpark’taki ‘Londra 1 Dumanlı Köfte’ isimli yer liste yayınlandıktan sonra iki gün içinde isim değiştirdi. Müşterilerine ‘konsept değiştirdiğini’ açıklayan işyeri ‘ocakbaşı’olarak hizmete devam ediyor. İşyeri sahibi hileli ürün sattıklarından haberdar olmadıklarını, tedarikçilerini değiştirdikleri belirtti. ‘Dürüm Evi’ ise hiçbir değişikliğe gerek duymadan servisi sürdürüyor.