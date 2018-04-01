Advert
Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 01 Nisan 2018 19:59:31 Tarihinde eklenmiştir.

Aziz Yıldırım'dan Büyük Plan,O Futbolcu Alınacak!

enerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın transferde ilk hedefi...

Aziz Yıldırım'dan Büyük Plan,O Futbolcu Alınacak!

Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına daha Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor. İlk hedef Bayern'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben.

ALTERNATİFİ FRANCK RİBERY

Robben ile temas kurulurken, yakın bir zamanda yüz yüze görüşme gerçekleşecek. Hollandalı'da bir aksilik çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve yine sözleşmesi bitecek olan Ribery'ye imza attırılacağı öğrenildi..

ROBBEN'DEN MESAJLAR VAR

Bu arada bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika'ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih'de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi. Bu açıklama Fenerbahçe iddiasını güçlendirdi.

RUMMENIGE İLE GÖRÜŞÜP CEVAP VERECEK

Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar, Arjen Robben'in birkaç gün içinde B.Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe ile ilgili görüşünün şekilleneceğini belirtiyorlar. Ancak Robben'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu da ifade ediliyor.

(Takvim)

Etiketler
Yorum Yap
Spor
Aziz Yıldırım'dan Büyük Plan,O Futbolcu Alınacak!
Aziz Yıldırım'dan Büyük Plan,O Futbolcu Alınacak!
enerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın transferde ilk hedefi...
Bir garip sakatlık! Tevez cezaevinde...
Bir garip sakatlık! Tevez cezaevinde...
Cezaevinde bulunan kardeşini ziyaret ettiği sırada yaptığı 20 dakikalık maçta sakatlanan Carlos Tevez 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Dursun Özbek'in Feghouli, Bruma ve Belhanda transferinde farklı bir yol izlediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in Feghouli, Bruma ve Belhanda transferinde farklı bir yol izlediği ortaya çıktı
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek'in Belhanda, Feghouli ve Bruma transferlerinde menajerlik ücretlerini buhar ettiği ortaya çıktı.
Urfaspor'da Şok Sakatlık!
Urfaspor'da Şok Sakatlık!
TFF 2. Lig Beyaz Grupta bitime 6 hafta kala 51 puanla lider Altay ve averajla 2. Sırada yer alan Gümüşhanespor’un 2 puan gerisinde 3. Sırada yer alan Şanlıurfaspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bugsaşspor maçına odaklandı.
Seçimden sonra hesap soracak: İkiyüzlü...
Seçimden sonra hesap soracak: İkiyüzlü...
Yıldırım, seçim sürecinde ikili oynayanları not ediyor. Kongreden zaferle çıkarsa hepsinin hesabı sorulacak. Yönetim toplantılarında, “F.Bahçe’nin dostunu düşmanını tanıma fırsatı bulduk” sözleriyle de hayal kırıklığını ifade ediyor.
Volkan'ın 6 gol isyanı!
Volkan'ın 6 gol isyanı!
Fenerbahçe'de 6-2 kaybedilen Boluspor maçı kaptan Volkan Demirel'i isyan ettirdi. İlk kez bir maçta 6 gol yiyen tecrübeli file bekçisi karşılaşmadan sonra büyük üzüntü yaşadı
Baydilli'den Taraftarlara Çağrı,Maçlarda İstemiyorum!
Baydilli'den Taraftarlara Çağrı,Maçlarda İstemiyorum!
Her zaman gençlerin yanında yer alan ve gençlerle bir araya gelen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki Karaköprü Belediyespor Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Baydilli'ye gençler uzun süre tezahüratlarda bulundu.
Ibrahimovic bombası! İşte yeni takımı...
Ibrahimovic bombası! İşte yeni takımı...
Manchester United Zlatan Ibrahimovic'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Urfaspor,Karşıyaka Maçına Kilitlendi!
Urfaspor,Karşıyaka Maçına Kilitlendi!
Karşıyaka maçının hazırlıkları sürüyor
Tugay Kerimoğlu sahalara dönüyor...!
Tugay Kerimoğlu sahalara dönüyor...!
Ligimizde uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve İngiltere’de iz bırakan isimlerden biri olan eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Portsmouth ile Glasgow Rangers arasındaki yardım maçında forma giyecek. Karşılaşma 01 Nisan 2018'te oynanacak.
Büyükşehir Yüzme'de İddalı
Büyükşehir Yüzme'de İddalı
Sporun her branşında gençlere yönelik yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yüzme alanında Şanlıurfalı gençlerin aldığı başarılar ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Urfa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecekler...
Urfa'yı Türkiye Şampiyonasında Temsil Edecekler...
Hilvan Belediye Spor U 19 genç takımı Play Of'larda Türkiye de Şanlıurfa'yı temsil edecek ilk takım oldu .
Urfalılar,Bu Restoranlara Sakın Gitmeyin!
Urfalılar,Bu Restoranlara Sakın Gitmeyin!
Urfa'da Torbacı Operasyonu!
Urfa'da Torbacı Operasyonu!
Urfa Emniyetinden Kaçak Sigara Operasyonu!
Urfa Emniyetinden Kaçak Sigara Operasyonu!
Urfalı Gitti,Oylar Arttı!
Urfalı Gitti,Oylar Arttı!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
27°C / 14°C
Durum
Çok Bulutlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:39
Güneş
06:03
Öğle
12:36
İkindi
16:07
Akşam
18:56
Yatsı
20:13
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿