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Bu haber 01 Nisan 2018 19:37:06 Tarihinde eklenmiştir.

51 yıldır donmuş halde bekliyor! İnanılmaz şüphe...

51 sene önce, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kendini dondurtan James Bedford hâlâ yeniden canlandırılmayı bekliyor. Bedford, gelecekte hastalığının tedavisi bulunması halinde yeniden canlandırılmak üzere tüm organları dondurulmuş halde bekliyor.

51 yıldır donmuş halde bekliyor! İnanılmaz şüphe...

1 sene önce, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kendini dondurtan James Bedford hâlâ yeniden canlandırılmayı bekliyor. Bedford, gelecekte hastalığına çare bulunması ümidi ve daha fazla yaşama isteği nedeniyle dondurulmayı kabul etmişti

Bedford'un hastalığından kurtulmasının yolu zamanında yoktu.

Böbreklerindeki kanser nedeniyle 1967 yılında 73 yaşında iken kendi rızası ile yasal olarak tüm vücudunu dondurtan James Bedford, tedavinin mümkün olduğu bir gelecekte yeniden canlandırılacak.

Hürriyet’in haberine göre resmi kayıtlara göre ölü olarak kabul edilen Bedford, tıbben tam olarak ölü sayılmıyor. Cyro tüpünde tüm organları dondurulmuş bir şekilde canlanmayı bekliyor.

Kendilerini dondurmuş insanların, dokusal zarara uğramadan çözülmesinin bir çaresi keşfedildiğinde, tekrar hayata döndürülecek. Ancak bilim o seviyeye henüz ulaşamadı.

Bedford'un yeniden canlandırılması için böbrek kanserine bir çare bulunması gerekiyor.

Ölümcül hastalığa yakalanmış olan zengin insanlar, yaşadıkları dönemde yakalandıkları hastalığa bir çare bulunamamışsa kendilerini dondurarak, tedavi bulunan gelecekte yeniden canlandırılmayı istiyor.

Zaman zaman James Benford'un uyandırıldığına yönelik iddialar ortaya atılıyor.

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51 yıldır donmuş halde bekliyor! İnanılmaz şüphe...
51 yıldır donmuş halde bekliyor! İnanılmaz şüphe...
51 sene önce, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kendini dondurtan James Bedford hâlâ yeniden canlandırılmayı bekliyor. Bedford, gelecekte hastalığının tedavisi bulunması halinde yeniden canlandırılmak üzere tüm organları dondurulmuş halde bekliyor.
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