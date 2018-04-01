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Bu haber 01 Nisan 2018 19:29:37 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Canlı Yayında Açıkladı,Yükseliyoruz!

Bakan Zeybekçi'den İhracat Açıklaması.

Bakan Canlı Yayında Açıkladı,Yükseliyoruz!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

2018 yılının ilk çeğreyi için büyüme tahminin yüzde 6'nın üstü olduğunu belirten Zeybekci, mart ayı ihracat rakamlarını da canlı yayında duyurdu.

İhracatta tüm zamanların rekorunun kırılıdğını söyleyen Bakan Zeybekçi, "İhracat martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar oldu. Tarihin en büyük rakamı" dedi.

Anadolu Ajansı tarafından geçilen bilgiye göre de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),  tarafından,  bu yılın mart ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.
Buna göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 15 milyar 106 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece mart ayı, ihracat tarihindeki en yüksek ihracat gerçekleştirilen ay oldu.

Yılın ilk üç ayında ise ihracat 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 yükselerek 40 milyar 727 milyon dolara çıktı.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 10,5'lik artışla 159 milyar 923 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.
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Ekonomi
Bakan Canlı Yayında Açıkladı,Yükseliyoruz!
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