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Bu haber 01 Nisan 2018 19:26:07 Tarihinde eklenmiştir.

Bakandan Urfa Açıklaması,Kesinlikle Doğru Değil!

Kültür Bakanlığı’ndan çağrı: Sponsor arıyoruz!

Bakandan Urfa Açıklaması,Kesinlikle Doğru Değil!

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kültür ve turizme yönelik projeler için özel sektörden sponsorluk desteği beklediklerini açıkladı. Türkiye’nin gün yüzüne çıkmamış kültürel ve tarihi varlıkların, genç kuşaklara daha hızlı aktarılması amacıyla özel kurum ve kuruluşlara daha önce sponsorluk yolunu açan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni projeler için de özel sektörün desteğine talip oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AKŞAM Gazetesi aracılığıyla özel sektöre çağrıda bulunarak, “Sponsorluk destekleri bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

VERGİ KOLAYLIĞI VAR

TBMM’de AKŞAM’ın sorularını yanıtlayan Bakan Kurtulmuş, özellikle tarihi sit alanlarının daha hızlı yürütülecek arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmasında özel sektörün sponsorluğuna ihtiyaç duyduklarını belirterek, bu tür desteklerde şirketlere vergi muafiyeti kolaylığı getirdiklerini de vurguladı. Bakan Kurtulmuş, “Özel sektör sanat ve kültüre ciddi destek verebilir. Duyarlı olan, sponsorluklarını sürdüren şirketlerimizin yanı sıra, yeni sponsor olan şirketler de var. Arkeolojik açıdan büyük bir değer ifade eden Göbeklitepe bu modelin en iyi örneği, Göbeklitepe’ye Doğuş Grubu sponsor olmuştu ve çok güzel çalışmalar yürütüldü. Artık Türkiye’de özel sektörün de bu alanda elini taşın altına koyması lazım” ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe için ‘beton’ iddiası yalan

Numan Kurtulmuş, Göbeklitepe’ye ilişkin de şunları söyledi: “Beton döküldüğü iddiası doğru değildir, tamamen spekülasyon. Bir gram beton, asfalt dökülmüş değildir. Ekolojik malzemeler kullanılarak o yürüyüş yolu doğal taşlarla hiçbir şekilde beton ve asfalt kullanılmadan yapıldı.”

Açılışa hazırlanıyoruz

Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Yakın vadede Göbeklitepe’nin açılışına hazırlanıyoruz. Müze yenileme ve inşa etme süreci de tam gaz devam ediyor. 4 müze yenilendi, 3 müzenin de temel atma törenleri yapılacak.

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Kültür
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