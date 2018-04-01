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Bu haber 01 Nisan 2018 19:24:05 Tarihinde eklenmiştir.

Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem!

Siber dolandırıcıların yöntemleri, dijital gelişmeleri nasıl kötüye kullandıklarını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Uluslararası nitelikli bir dolandırıcılık yöntemi olan "Man In The Middle/Aradaki Adam" tekniği birçok ülkede bilgisayar korsanı ve siber dolandırıcılar tarafından kullanılıyor.

Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem!

"Aradaki Adam” adı verilen yöntemde dolandırıcılar, önce sahte mail adresleri alıyor. Ardından 2 şirket arasına girip ödemenin kendisine yapılmasını sağlıyor
 
 "Aradaki Adam" yönteminde şirketler, yöneticileri, iş adamları ve mali kaynakları hedef alınıyor. Uzun süreli ticaret ilişkileri bulunan 2 şirketin arasına giren dolandırıcılar yüklü vurgun yapıyor.

MAİL ADRESİ ALDATMACASI
 
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre, sadece İstanbul'da "Aradaki Adam" yöntemi ile son bir yılda yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaşandı. Genellikle kalabalık ve organize çeteler halinde faliyet yürüten siber korsanlar, önce ithalat ve ihracat yapan büyük şirketlerin mail sunucularına girerek bütün yazışmalarını ele geçiriyor. Yazışmaların üzerinde detaylı incelemeler yapıyor, ödeme yapan şirketi tespit ediyor ve ödeme dönemlerini not ediyorlar.
 
Çete üyesi olan hackerlar, şirketlerin mail adreslerine benzer olan paralel mail adresleri oluşturuyor. Bir-iki harf değiştirerek çok dikkatli edilmediğinde fark edilemeyecek yeni mail adresleri alıyorlar. İki şirket arasında para transferlerinin yapılacağı dönemlerde ödemeleri yapacak olan şirkete, aldıkları yeni mail adresi üzerinden e-posta göndererek mail adreslerini değiştirdiklerini söylüyorlar. Maillerde şirketlerin logolarını da kullanıyorlar.
 
20 MİLYONLUK VURGUN
 
Hedefe aldıkları şirkete "Banka hesap bilgilerimiz de değişti. Yeni hesap numaralarımız" diyerek kendi banka hesap numaralarını mail yoluyla iletiyorlar ve paraların kendi banka hesaplarına yatırılmasını sağlıyorlar. Çeteler, 10 yıla yakın süredir çalışan ve aralarında güven ortamı oluşmuş büyük şirketleri hedef seçiyor. Paraları çeken dolandırıcılar ardından sırra kadem basıyor.
 
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, geçen ay İstanbul'da çok sayıda şirketi dolandırarak 20 milyon liralık vurgun yapan ve aralarında Nijeryalı şüphelilerin de bulunduğu 2 farklı uluslararası dolandırıcılık çetesini çökertti. 2 çetenin 22 üyesi tutuklandı. 
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