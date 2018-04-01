2023 otobüsü Şanlıurfa’da!

Şehrim 2023 otobüsü, Nisan'a kadar t Şanlıurfa’nın çeşitli meydanlarında Şanlıurfalılar ile bir araya gelerek şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların çevre, şehir ve kültür başlıklarında Şanlıurfa’ya ilişkin hayal, görüş ve öneri ve taleplerini dinleyecek. Katılımcılar ayrıca www.sehrim2023.com adresi ve mobil uygulamalar aracılığıyla şehrine özel anket ile görüşlerini paylaşabilecek.

Şehrim 2023 otobüsünün 2 Nisan Pazartesi Günü Eyüp Peygamber önünde, 3 Nisan Salı günü Balıklıgöl Yanında, 4 Nisan Çarşamba günü Kara Köprü Nar Heykeli Civarı Bankalar Caddesi’nde, 5 Nisan Perşembe günü Şair Nabi Kültür Merkezi Önünde Şanlıurfalılar ile bir araya gelecek. Perşembe günü ayrıca, akademisyenlerin, öğrencilerin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, engellilerin, şehri için fikri olan tüm tarafların katılımıyla Şanlıurfa’nın, çevre, şehir ve kültür başlıklarında ele alınacağı “Şehir Buluşması” da gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Tıpkı Türkiye’nin 2023 hedefleri gibi şehirlerimiz için de 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını belirleme hedefi doğrultusunda Şehrim 2023 projemize başladık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın projemize büyük desteği ve otobüslerimizin gittiği şehirlerde gördüğü ilgi şehirlerimizin geleceğinin şehrin dinamiklerinin katılımıyla ortak akıl yoluyla belirlenmesi noktasında heyecanımızı daha da artırdı. Binlerce yıllık kadim tarihi ve kültürüyle Şanlıurfa’nın mevcut kimliğinin geleceğe taşınması noktasında Şanlıurfalıların Şehrim 2023 otobüslerimize yoğun ilgi göstereceğine, şehirlerine ilişkin fikir, öneri ve hayallerini bizimle paylaşacaklarına inanıyorum” diye konuştu.