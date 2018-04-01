Şiddete uğrayan bebeği evlat edinmeye karar verdi... Evrakları dondururken şoke eden gerçeği öğrendi

Yapılan muayenenin ardından bebeğe şiddet uygulandığı ve yeterince ilgilenilmediği görüldü.Delilah’ı gören hemşirenin hayatı o andan itibaren değişti.14 aylık bebeğe yeterince iyi bakılmamıştı. Üstelik kemiklerinde kırık ve kafatasında çatlak vardı.Bebeğin getirildiği gün Jess Hamm çalışıyordu. Delilah’ı o halde görünce yapacağı harekette bir an olsun tereddüt etmedi.Wfla.com’a “İnanılmaz üzüldüm. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Hayata pamuk ipliğiyle bana ise minik parmaklarıyla tutunuyordu” dedi.Jess, Delilah’a önce geçici olarak bakmaya sonra da evlat edinmeye karar verdi. Ona hak ettiği hayatı yaşatabileceğini düşündü.Jess, Delilah’ı evlat edinebilmek için sosyal hizmetler ve gerekli kurumlarla görüşmeye başladı.Evlat edinme kâğıtlarını doldururken öğrendiği bir şeyle ikinci kez şoka uğradı.Delilah’ın bir de ikizi vardı. İkiz kardeşi Caroline de hastanedeydi. Hiç düşünmeden onu da evlat edinmeye karar verdi.