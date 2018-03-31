Urfa'da Büyük Vurgun,Tutuklandılar!

Şanlıurfa’da SGK’ya kestikleri faturalarla milyonlarca TL dolandıran 5 kişiden 4’ü tutuklandı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinde SGK’ya kestiği ilaç faturaları ile dolandıran şahıslara operasyon düzenlendi düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu şahısların SGK’dan faturalandırıp aldıkları ilaçları bahçeli evlerde mahallesinde tuttukları bir depoda sağladıkları belirlendi. Bir apartman dairesinde tuttukları depoda satılmaya hazır buluna binlerce ilaç kutusuna el konuldu.