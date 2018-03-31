Mangal Kanser Yapıyor!

Kanser hastalığı hızla yayılıyor. Ülkemizde yılda yaklaşık 200 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Erken teşhis ise hayat kurtarıyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar, "Kanser tedavisinin en kolay ve başarılı yolu, kanser gelişimini önlemektir" diyor.Prof. Dr. Yazar, kanserden koruyan önerilerde bulunuyor:SİGARAYI BIRAKINYapılan çalışmalar, akciğer kanserinin yüzde 90'ının sigaraya bağlı geliştiğini ortaya koyuyor.Sigarayı bıraktıktan sonra risk zamanla giderek azalıyor.YÜRÜYÜŞ YAPINDüzenli egzersiz, obeziteden kaynaklı kanser riskini önemli oranda önlüyor.Günde yarım saat egzersiz, kansere karşı koruyor.ALKOLDEN UZAK DURUNAraştırmalar, alkol tüketiminin özellikle baş boyun, yemek borusu, pankreas ve meme kanseri riskini arttırdığını ortaya koyuyor.Tüketilen alkol miktarı arttıkça kanser riski de artıyor.SOLARYUMA GİRMEYİNUltraviyole ışınlarına maruz kalmak, cilt kanserlerini tetikliyor. Özellikle de güneşin dik olduğu saatlerde uzun süre güneşin altında kalmak ve kozmetik amaçlı ultraviyole (örneğin solaryum) ışınlarına maruz kalmak kansere davetiye çıkarıyor.SEBZE-MEYVEYİ MEVSİMİNDE TÜKETİNMevsiminde olmayan sebze ve meyvelerde hormon takviyesi ve kimyasallar kullanılıyor.Mevsim sebze ve meyvelerinin besin değeri daha yüksek oluyor.Örneğin mevsiminde üretilen domateste 'likopen' daha fazla bulunuyor. Bu nedenle sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek büyük önem taşıyor.ENFEKSİYONLARDAN KORUNUN:Bazı enfeksiyonların kanseri tetiklediği ve kanser gelişimine neden olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konuluyor.Kansere yol açan enfeksiyonların çoğunun ya önlenebilir enfeksiyonlar ya da tedavi edilebilir enfeksiyonlar olduklarını bilmek gerekiyor.SALAM - SOSİSTEN KAÇININ:Gıdaların mümkün olduğunca taze tüketilmesi gerekiyor.Dayanıklılığını arttırmak için gıdalar bir takım işlemlere tabi tutuluyor.Sebze, meyve ve et ürünlerine böcek ve mantardan koruyucu olarak konulan 'pestisitler' kanser riskini arttırabiliyor.İşlenmiş et ürünleri de (sosis, salam, sucuk, jambon gibi) kanser riski taşıyor.ALÜMİNYUM FOLYOYA DİKKATKömür, odun ve akaryakıt ürünlerinden çıkan ürünler, kansere yol açıyor. Araç egzozlarına sık sık maruz kalanlarda daha fazla kanser gelişebiliyor. Ağır metaller (civa, kurşun, arsenik), alüminyum pişirme kağıtları da ve kanserojen etki oluşturabiliyor.İDEAL KİLODA KALINFazla kilo, meme, yumurtalık, rahim, pankreas ve kalın bağırsak kanserini tetikliyor. Sebze, tahıl ve baklagillerden zengin bir beslenme alışkanlığı edinmek ve fiziksel aktiviteyi artırmak kilo kontrolünü sağlıyor.ETİ SAKIN YAKMAYINEt ağırlıklı beslenme, kalp ve kaner hastalığına davetiye çıkarabiliyor. Özellikle kırmızı etin haftada 3-4 porsiyonu geçmemesi gerekiyor. Etlerin mangalda pişirilmesi önerilmiyor. Mangalda pişirme sırasında ortaya çıkan 'polisiklik aromatik hidrokarbonlar' kanser riskini arttırıyor. Mangal tercih edilecekse etlerin yakılmaması şart..