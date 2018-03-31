Urfa İçin Büyük Bir Gayretle Çalışıyoruz!

Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve şu an itibariyle yüzde 48 fiziki gerçekleşme sağlanan sulama projesi ile 1.060 dekar zirai arazi suya kavuşturulacak. Projede bu güne kadar 121.2888 metreküp kazı imalatı,142.362 metreküp kaya dolgu imalatı, 9.230 metre enjeksiyon imalatı tamamlandı.Tesisin hizmete açılmasıyla ülke ekonomisine yılda 1 milyon 223 bin TL katkı sağlanması ve 212 kişiye istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor.Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu ülke genelinde şantiyelerin ara vermeden çalıştığını kaydederek şunları söyledi:“Özellikle Şanlıurfa'da sulanmadık arazi bırakmamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. İnşaatına devam ettiğimiz Ericek Göleti ve Sulaması ile 1.060 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız. Bakanlık olarak bundan sonra da bölgedeki zirai arazilerimizi suyla buluşturmaya ve çiftçilerimizin gelirini artırmaya devam edeceğiz.”