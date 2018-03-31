Urfa İçin Büyük Bir Gayretle Çalışıyoruz!

Tesisin hizmete açılmasıyla ülke ekonomisine yılda 1 milyon 223 bin TL katkı sağlanması ve 212 kişiye istihdam alanı oluşturulması hedefleniyor.
“Şanlıurfa'da Sulanmadık Arazi Bırakmamak İçin Büyük Bir Gayretle Çalışıyoruz”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr.Veysel Eroğlu ülke genelinde şantiyelerin ara vermeden çalıştığını kaydederek şunları söyledi:
“Özellikle Şanlıurfa'da sulanmadık arazi bırakmamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. İnşaatına devam ettiğimiz Ericek Göleti ve Sulaması ile 1.060 dekar zirai araziyi suya kavuşturacağız. Bakanlık olarak bundan sonra da bölgedeki zirai arazilerimizi suyla buluşturmaya ve çiftçilerimizin gelirini artırmaya devam edeceğiz.”
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