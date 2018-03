Urfalı Eski Başkan Konuştu,Felaket...

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün AnkaPark’ın inşasında teknik şartnamelerinin yerine getirilmediği ve niteliksiz malzeme kullanıldığı iddialarını Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla yalanladı.Gökçek kendi başkanlık döneminde başlanan çalışmalarda şartnamelere uygun nitelikte malzeme kullanıldığını ve güvenlik açısından bütün önlemlerin alındığını savundu. Konuya ilişkin çok sayıda tweet atan Gökçek, yaptığı paylaşımlarda özetle şunları kaydetti:“Yangın 5.000 metrekarelik bir çadırda kaynak yapılıyorken başlıyor. Ve itfaiyenin yetişmesi ile sadece 1 buçuk dakikada söndürülüyor. Fizik kuralı, herşey yanar, yeter ki tutuşma sıcaklığı yakalansın. Bizler bu sıcaklığa karşı teknik imkanların tamamını kullanıp, gerekli önlemleri almakla mükellefiz. Her binada çıkabilir. Dünya da son teknolojilerin kullanıldığı pek çok yüksek binada da yangınlar çıkmıştır. Önemli olan alınması gereken tüm önlemlerin alınıp alınmadığıdır.AnkaPark da yangın açısından her şey üst düzeydir. 5.000 m2’lik bir çadırda 8 ila 11 çıkış (kaçış kapısı) vardır. Bu sayede 3000/3500 kişi, 2 ila 3 dakikada tahliye edilebilir. Her çadırda ihtiyaca göre, 5 ila 15 adet yangın müdahale dolabı vardır. Tüm saha da bu rakam 200’ün üzerindedir. AnkaPark da hemen hizmete girmeye hazır itfaiye merkezi yapılmıştır, bina bitmiştir. Maksimum üç dakika içinde bütün yangınlara müdahale edilebilecektir.Ben teknik adam değilim. Ancak AnkaPark yapılırken arkadaşlarıma verdiğim talimat şudur. AnkaPark’ın gerek yapımında, gerekse işletmesinde en önemli husus güvenliktir. Bu konuda teknik arkadaşlarımın hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu biliyor ve ekibimize inanıyorum. Bu kadar harcama yapılan bir tesiste, üç beş kuruş tasarruf yapacağız denilerek, bilimsel olmayan bir malzemenin kullandığını söylemek doğru değildir.27 Mart’ta Ankapark da 5.000 metrekarelik çadırda çıkan yangın ideolojik saplantılı ve bilgisiz kişilerin yorumları ile tam bir felaket senaryosuna dönüştürülmek istenmiştir. Bilgisizlere her zaman olduğu gibi ders vermek ve öğretmek gene bize düştü. Gerekli teknik bilgiden yoksun bazı milletvekilleri ve odaların gülünç yorumlarına cevabın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce verileceğini tahmin ediyorum. Ancak haberlerde çok sık adım geçtiği için açıklama yapmam zaruret haline geldi.Konuyla ilgili Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş verdiği beyanatta, bilgi noksanı olduğunu ve konuya çok yabancı olduğunu şu ifadelerle ortaya koymuştur. ‘İhale sözleşmesinde 3 milimlik poliretan (dolgu malzemesi) kullanılması gerekirken 0.5 ve 1 milimlik kullanıldı. Sözleşmeye aykırı işler yapıldığını ve olası bir durumda yangına davetiye çıkartacağını daha önceden söylemiştik.’Bu ifadeler Karakuş’un konuya ne kadar Fransız olduğunu çok net ortaya koyuyor. Çünkü çadır cephelerinde, 0.5 ve 1 milimlik poliüretan kullanılmamış, 3 milimlik polyester kaplamalı malzeme kullanılmıştır. Mimarlar odası teknik şartnameden bahsedip bilimsellik edebiyatı yaparken, poliüretan ve polyesteri birbirinden ayırt etmekten çok uzak. Bu arada Ankara CHP milletvekili Levent Gök de kılavuz olarak Mimarlar Odası’nı kabul edince maalesef çuvallamıştır.Ankara’ya belediye başkan adayı olacam diye son günlerde bildiği bilmediği her çorbaya maydanoz olma arzusu Gök’ün rezil olmasına neden olmuştur. Benim, sizin veya Levent Gök’ün oturduğu binada yangın çıkamaz mı? Elbette çıkabilir. Ancak önemli olan gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bu kadar harcama yapılan bir tesiste, üç beş kuruş tasarruf yapacağız denilerek, bilimsel olmayan bir malzemenin kullandığını söylemek doğru değildir. Sırf karalama yapmak için cahilce konuşmaları kenara bırakmak lazım.”ANKAPARK’ın acil durum tahliye kapılarını gösteren bir grafiği ve çadırların içindeki güvenlik önlemlerini gösteren bir fotoğrafı da paylaşan Gökçek, “5.000 m2’lik örnek bir çadırın planı ilişiktedir. Çizimde kırmızı ile gösterilen yerler kaçış kapılarıdır. Şemada görüldüğü gibi 9 yangın kaçış kapısı (kırmızı işaretli olan yerler) vardır. Ayrıca yanan cephe ile çadırın iç çeperi arasında emniyet boşluğu mevcuttur. Her çadırda yangın ve duman algılama otomasyonu, duman atım fanları ile sprink tesisatı vardır. Tavandaki kırmızı boruların üzerinde sprinkleri rahatlıkla görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.ANKAPARK’ta 27 Mart’ta yaşanan yangının ardından açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası ile CHP Ankara milletvekili Levent Gök, eski Başkan Gökçek döneminde başlanan çalışmalarda teknik şartnamelerinin yerine getirilmediği iddiasında bulunarak bu nedenle yangının önlenemediğini savunmuştu. Hürriyet Ankara’ya konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da iddialara ilişkin, “İnceleteceğiz, eğer böyle bir şey varsa açıklarız” ifadesini kullanmıştı./Hürriyet