Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 31 Mart 2018 22:23:32 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye büyüdü, Almanlar kudurdu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Türkiye'nin büyüme rakamları Alman medyasında geniş yer buldu.

Türkiye büyüdü, Almanlar kudurdu!

2017 yılı büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 2017 yılında yüzde 7.4 büyüyerek G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu. Türkiye'nin büyümesini Spiegel Online haber sitesi "Türkiye büyümede Çin'i de geçti" başlığıyla duyururken, haberin devamında "Türkiye'de darbe teşebbüsü olmasını ve batı ülkeleriyle yaşanan siyası gerginliğe rağmen Türk ekonomisi etkilenmedi ve büyümeye devam etti. Öyle ki Çin 6,9 büyürken Türkiye 7,4 ile büyümede ilk sıraya yükseldi. Almanya' ise ancak 2,2 büyüyebildi" dedi.

n-tv Online haber sitesi ise Türkiye'nin büyümesini "Türkiye güçlü bir şekilde büyüme yaşıyor" başlığıyla okuyucularına duyururken, haberin devamında son dört yıl olduğu gibi bu yılda büyümeye devam etti. Büyümenin iç talepten kaynaklandığı yorumu yapılan haberde 2018 yılında 5,5 büyümeden daha yüksek olması beklendiğine dikkat çekildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan büyüme rakamları ekonomistlerin tahminleri boşa çıkardığına değinildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi Türkiye'nin Suriye'deki savaşa liderlik yapmasına, darbe girişiminde bulunulmasına rağmen yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme göstermesi yaşanılanlardan etkilenmemesi beklenilen büyüme rakamlarından daha fazla çıkması neticesinde Almanya, Fransa, ABD hatta Çin'i bile geçtiğine dikkat çekildi.

 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
100 Bin Çinli Urfa’ya Gelecek!
100 Bin Çinli Urfa’ya Gelecek!
Yerli para atağına başlayan Türkiye, Çin ile ticarette yuan dönemine giriyor.WeChat aplikasyonu devreye alınacak. 3. Nükleer Santral ihalesi yuanla yapılacak.
Çiftçinin Haberi Bile Yok!
Çiftçinin Haberi Bile Yok!
Çiftçiye kanunsuz faiz Meclis gündemine taşındı. Çiftçiye kullandırılan indirimli tarımsal kredilerin piyasa faizinden verilmesine tepkiler devam ediyor.
İnandırıcılığınızı Kaybettiniz, Kimse İnanmaz Artık!
İnandırıcılığınızı Kaybettiniz, Kimse İnanmaz Artık!
“Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile görüştüm. ‘Ben USK üyesi değilim, süte müdahalemiz olmamıştır’ dedi. Önemli olanın sürdürülebilir üretim olduğunu belirtti”
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıklandı
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı Açıklandı
KKA, TRC2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,1 Milyon 190 Bin TL 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı İlan Edildi.
Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek
Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek
Dedaş, birikmiş elektrik borçlarını ödemeyen Şanlıurfa’daki tarımsal sulama abonelerinin elektriğini 6 Ağustos pazartesi gününden itibaren kesmeye başlayacak.
Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı
Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı
Dün 4.89'lu seviyelerden 4.92'ye yükselen Dolar/TL yeni günde artışına devam etti. Dolar/TL sabah saatlerinde %0.4 artışla 4.93'te, Euro %0.3 artışla 5.76'da işlem gördü.
Bayraktar;Mal Vatandaşa Gelene Kadar,4 Katı Oluyor
Bayraktar;Mal Vatandaşa Gelene Kadar,4 Katı Oluyor
Salatalık ve sivri biberde fiyat artışında örtü altında hasadın sonuna gelinmesi, arzın yayla seracılığından ve açıkta yetiştiricilikten sağlanması etkili oldu
Bayraktar,Borçlu Çiftçiler İçin Harekete Geçti
Bayraktar,Borçlu Çiftçiler İçin Harekete Geçti
Çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi için, muafiyette geçen süreler çiftçilerin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma sağlanmalıdır.
Belediyelere Uyarı;Kemer Sıkılacak
Belediyelere Uyarı;Kemer Sıkılacak
Albayrak'ın "kamuda tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını" açıklamasının ardından ilk işaret belediyelerden geldi.Aktarılacak kaynağın yüzde 30 oranında azalacak
Bayraktar Uyardı,Dikkat Edilmeli!
Bayraktar Uyardı,Dikkat Edilmeli!
Yagın dörtte üçünü karşılayan ayçiçeğinde, üretimin artması ve yağ açığının kapanması için, ayçiçeği/buğday paritesinin 2’nin altına düşmemesine dikkat edilmelidir
Bakanlık Son Noktayı Koydu;’Zam Mam Yok’
Bakanlık Son Noktayı Koydu;’Zam Mam Yok’
Ekmek fiyatları bir yönü ile tüketicilerimizi diğer yönü ile esnaf ve tacirlerimizi çok yakından ilgilendiren bir husustur.Açıklamaların yapılması zarureti olmuştur.
Eyyüpoğlu; ‘Fıstık üreticisi sabırlı olsun, fırsatçı tüccara teslim olmasın’
Eyyüpoğlu; ‘Fıstık üreticisi sabırlı olsun, fırsatçı tüccara teslim olmasın’
Urfa Fıstığı üreticisi zor günler yaşıyor. Türkiye Fıstığının yüzde 36’sının üretildiği Şanlıurfa’da fıstık üreticileri, düşük fiyat nedeniyle zora girmiş durumda.
Peltek, Sorunları Tek Tek Not Aldı
Peltek, Sorunları Tek Tek Not Aldı
Bakan Açıkladı, ‘Korkacak Bir Şey Yok’
Bakan Açıkladı, ‘Korkacak Bir Şey Yok’
İlk Toplantı, Osb’de Yapıldı
İlk Toplantı, Osb’de Yapıldı
Urfa’da Pikap Kanala Uçtu
Urfa’da Pikap Kanala Uçtu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:56
Güneş
05:29
Öğle
12:38
İkindi
16:22
Akşam
19:34
Yatsı
20:59
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿