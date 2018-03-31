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Bu haber 31 Mart 2018 22:08:00 Tarihinde eklenmiştir.

Son gün pazartesi! Borcunuzu sildirmeyi unutmayın...

Çalışmadığı için prim borcu çıkartılanlarla okulunu bitiren gençler için biriken borçlardan kurtulma fırsatında pazartesi son gün. Borçlar silinecek, primleriniz ise güncellenecek.

Son gün pazartesi! Borcunuzu sildirmeyi unutmayın...

Geçmişte genel sağlık sigortası prim borcu olanlara borçları yapılandırma ve gelir testi yaptırmaları için tanınan süre 2 Nisan'da doluyor.
 
Türkiye'de ikâmet eden yerli-yabancı herkes 2012'den itibaren genel sağlık sistemi şemsiyesi altına alındı. Böylece sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için de bu sistem devreye sokularak sağlık hizmeti verildi. Sistem o yıldan bu yana bazı aksaklıklar yaşasa da önemli bir aşama kaydedip uygulandı. Ancak sistemin yaygınlaşması sırasında özellikle okulunu bitirip iş hayatına atılamayan gençler açısından yüksek borçlar ortaya çıktı. Bunun için ara ara düzenlemeler yapılarak borçlar silindi, yapılandırıldı. Okulunu bitiren gençler içinde 2 yıllık bir devlet katkısı da getirilip vatandaşın sorunu çözüldü. Hatta üçlü olan prim miktarları teke düşürülerek 53 lira seviyelerine kadar indirildi. Ancak sistemin dışında kalanlar için halen borç oluşmaya devam ediyor. Şimdi bu borçtan kurtulmak için yeni bir fırsat daha oluşturuldu.

Sabah'tan Faruk Erdem, bu süreçte yapılması gerekenleri yazdı...
 
Kimler uygulama dışında?
 
Herhangi bir işte sigortalı çalışanlar, Bağ- Kur'lular, memurlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar, isteğe bağlı sigorta ödeyenler…
 
2 Nisan tarihi neden önemli?
 
Gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalıları 2 Nisan'a kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecek.
 
30 Nisan tarihi neden önemli?
 
Daha önce kendilerine borç çıkartılanlar için hem faizler silinmiş hem de borçları aylık 300 liraları bulan rakamlardan 53.33 liraya indirilerek yeniden hesaplanmıştı. Bu vatandaşların da 30 Nisan tarihine kadar çıkartılan borçları ödemesi gerekiyor. Söz konusu borçların ödenmemesi halinde, 01.04.2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecek, unutmayın.
 
Gelir testi yaptırmak şart mı?
 
Genel sağlık sigortası primi ödememek için gelir testi yaptırmak gerekiyor. Yani gelirinizin az olduğunu düşünüyorsanız testi yaptırın. Geliriniz asgari ücretin üçte birinden çok ise ayda 60.89 lira ödeyerek kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocuklarınız için ücretsiz sağlık hizmeti alabileceksiniz. Eski borcunuzu sildirmek için gelir testi şartı bulunuyor. İşten ayrılanlar 90 gün GSS kapsamında. Bu sürenin sonunda gelir testine girmeliler. Eski borcu sildirmek için işsiz kaldıktan sonra teste girmek avantaj sağlıyor.
 
Hesaplar nasıl yapılıyor?
 
1 Nisan 2017 öncesi borçları için hesap şöyle yapılacak: Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini Hazine ödeyecek. Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanlar için aylık 53.33 lira üzerinden borcu güncellenecek, faizler silinecek. Son ödeme tarihi 30 Nisan. 1 Nisan 2017 sonrası borçları için hesap şöyle yapılacak: Geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini Hazine ödeyecek. Asgari ücretin 3'te 1'inden fazla olanlar için 1 Ocak 2018'e kadar 53.33, sonrasında ise aylık 60.89 lira üzerinden borcu hesaplanacak.
 
GELİR TESTİ NASIL YAPILACAK?
 
Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda bunun için form doldurulacak. Ayrıca bir belge istenmiyor.
 
Ailenin aylık gelirleri, sahip olduğu taşınmazlar ve araçlar, büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar, bankalardaki mevduatlar gibi varlıklar hesap ediliyor.
 
Ailenin tüm giderleri de hesaba katılıyor
 
Elde edilen gelir aile fertlerinin sayısına bölünüyor.
 
YENİ BAŞVURU SON TARİH: 2 NİSAN 2018
 
ESKİ BORÇ SON ÖDEME TARİHİ: 30 NİSAN 2018
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