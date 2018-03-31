Seraya Harcayacak Milyonları Var, Elektriğe Yok

Mardin’de yıllara dayanan birikmiş elektrik borçlarına ödeme yapılması için 1 hafta daha süre tanınırken, diğer yandan saha kontrollerine devam eden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri 2 günde kaçak kullanılan 15 trafo yakaladı. Trafolardan birinin Kızıltepe’de yaklaşık bir milyon lira harcanarak kurulan modern bir seraya kaçak elektrik temin etmek için kullanılması dikkat çekti.

Dicle Elektrik, 2016’dan bu yana ödenmeyen 400 milyon liranın üzerindeki borç nedeniyle yasa ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı hakkı kullanarak borçlu abonelerin elektriğini kesmek için saha çalışmasını genişletti. Kontrolleri artıran ekipler 2 gün içinde, daha önce güvenlik sorunu yüzünden girilemeyen yerlerde 15 adet kaçak elektrik trafosu tespit ederek, tümüne el koydu. Ele geçirilen kaçak trafoların en az bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirtildi.

Milyonluk Serada Kaçak Elektrik Trafosu

Ekiplerin kontrolleri sırasında ele geçirilen 15 adet kaçak trafolardan birinin, yaklaşık bir milyon lira harcanarak kurulan modern bir seranın sulama ihtiyacını gidermek üzere kurulduğu ortaya çıktı. Kızıltepe ilçesinin Suriye sınırında bulunan Şenyurt mahallesi kırsalında denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, sebze ve meyve üretmek üzere yaklaşık 10 dönüm alan üzerinde yaklaşık bir milyon lira harcanarak kurulan seraya elektrik sağlayan trafonun kayıt dışı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, 160 KVA gücündeki kaçak trafo ile yeraltından su çekerek seranın sulama ihtiyacının karşılandığı ortaya çıktı. Ekipler, yıllık tüketimi 200 bin kWh’yi aşan trafoya el koyarken, sera sahipleri hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı.

Dicle’den ‘Kaçak Kullanmayın’ Çağrısı

Dicle Elektrik yetkilileri, enerji kalitesinin düşmemesi ve borcunu düzenli ödeyenlerin mağdur olmaması için bölge halkına kaçak elektrik kullanmamaları çağrısını yineledi. Yetkililer, tüketilen elektriğe ait borçların ödenmemesinin de benzer mağduriyetler yarattığına dikkat çekerek, ‘’Borcu bulunan çiftçilerimize de, kendilerine tanınan 1 haftalık süre dolmadan borçlarını ödemeleri çağrısında bulunuyoruz’’ dediler.