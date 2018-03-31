Türkan Şoray'dan kötü haber! 1 haftadır...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray, bir süredir yakalandığı zatürre hastalığıyla savaşıyor.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ağır gribe yakalanan 72 yaşındaki sanatçının hastalığı zatürreye dönüştü. Şoray, bir haftadır evde istirahat ediyor.