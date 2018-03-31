ABD'den yeni Menbiç hamlesi! Askerler konuşlandı

ABD ordu sözcüsü ve koalisyonun halkla ilişkiler direktörü Albay Thomas F. Veale yaptığı açıklamada yeni konuşlanmanın bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu iddia etti.Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Veale, “Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor” dedi.ABD’li askeri sözcü Albay Thomas F. Veale ile bölgede özel operasyondan kaç askerin konuşlandırıldığını açıklamayı reddetti.Suriye’nin kuzeyinde bulunan bir Amerika’nın Sesi muhabiri ise ABD güçlerinin Menbiç’in kuzeybatısındaki Sayur Çayı vadisi boyunca yerleştiğini bildirdi.Hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun bildirisinde terör örgütü YPG’nin bölgeden hemen çekilmemesi halinde Ankara’nın harekete geçeceği uyarısı yer almıştı. Bildiride, “Münbiç'teki teröristlerin bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği, aksi takdirde Türkiye'nin, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan çekinmeyeceği" belirtilmişti.