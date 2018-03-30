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Bu haber 30 Mart 2018 23:26:55 Tarihinde eklenmiştir.

Adı Tatlıses'in Vurulması Olayına Karışmıştı,Tatlıses'ten Flaş Hareket!

Binlerce Kişinin Uğurladığı Zaza Şehmuz'un Cenazesine İbrahim Tatlıses de Çelenk Gönderdi

Adı Tatlıses'in Vurulması Olayına Karışmıştı,Tatlıses'ten Flaş Hareket!

1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışan Zaza Şehmuz, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Tatlıses de çelenk gönderdi.

Diyarbakır'da dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 'Zaza Şehmus' lakaplı müzik yapımcısı Şehmuz İlgin'in cenazesi, bugün tarihi Ulu Cami'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Müzik yapımcısı 'Zaza Şehmuz' lakaplı Diyarbakırlı Şehmuz İlgin (64), pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlgin için bugün Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

İBRAHİM TATLISES ÇELENK GÖNDERDİ

Cuma namazı ardından kılanan cenaze namazına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP eski Milletvekili Mesut Değer, ses sanatçısı İzzet Yıldızhan'ın yanı sıra binlerce kişi katılırken, İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızgül ile çok sayıda ünlü sanatçı da cenazeye çelenk gönderdi.

 
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Adı Tatlıses'in Vurulması Olayına Karışmıştı,Tatlıses'ten Flaş Hareket!
Adı Tatlıses'in Vurulması Olayına Karışmıştı,Tatlıses'ten Flaş Hareket!
Binlerce Kişinin Uğurladığı Zaza Şehmuz'un Cenazesine İbrahim Tatlıses de Çelenk Gönderdi
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