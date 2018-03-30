Öksürük şikayetiyle gitti hayatını kaybetti

YER YOK DİYE EVE YOLLADILAR
Ancak hastanenin yatış bölümünde yer olmadığı için iletişim numarası alınarak evine gönderildi. 23 Mart'ta yeniden hastaneye yatırıldı. Genç kızın ateşi yükseldi. İddiaya göre doktor genç kıza ateş düşürücü ilaç yazarak "Belki griptir. Evde ateşi düşsün, iyileşsin öyle gelsin" diyerek çıkışını yaptı.
Genç kız, annesi Türkan Oduncu'yla birlikte Güneşli'de bulunan evine gitti. Bir süre sonra fenalaşan genç kız ağzından burnundan kanlar geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Oduncu kurtarılamadı. Baba Mustafa Oduncu kızının ihmal kurbanı olduğunu belirterek, "Hasta kızımı hastaneden çıkarttılar. Aynı gün eve geldik hayatını kaybetti. Hastaneden ve doktordan şikâyetçi oldum. Cezalarını çeksinler. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.
SABAH
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