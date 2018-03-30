Fiyatlar Neden Yükseliyor?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlediği ‘Sakarya Tarım Sektörü Rapor Sunumu’ toplantısına katıldı.



"ET FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI DÜVE EKSİĞİ"

Bakan Fakıbaba, et fiyatlarının yüksek olmasının nedeninin ülkedeki 1 milyon düve eksiği olduğunu söyleyerek, “Özellikle et ithalatına baktığımızda görüyoruz ki en fazla besicilikle uğraşmışız. Ülkede 1 milyon düve eksiğimiz var ve düve üreten insanlara hayranlıkla bakıyorum.

Et eksiğimizin ve et fiyatlarının yüksek olmasının sebebi olan düve eksiğimizi karşılamak için çalışan arkadaşlarımız geç para kazanıyor ama ülke için çok önemli bir yatırım yapıyor. Bakanlık olarak imzalanan 250 bin düve ve anaç hayvan projesinin sebebi de budur” diye konuştu.