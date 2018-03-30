'Tosuncuk'un yeni bombası'

Özbey'in yazısının ilgili kısmı şöyle;
İnternette, “Tosun”a ait olduğu ileri sürülen görüntüler dolaşıyor.
Lüks bir otel odasında, Latin havalı bir kadınla.
Görüntülerdeki “Tosun”, bizim “Tosun” mu bilmiyorum.
Bildiğim şu: Şimdi sırf bunu izlemek için abuk sabuk sitelere girip banka hesabını falan boşalttıran da çok olur bu ülkede.
Halbuki hakkını vererek izlemesini bilene, “Tosun” en başyapıt pornosunu, kaçmadan, daha Türkiye’deyken çekmişti.
Video elimde. Montajlanmış, kurgulanmış halde. VHS Bank arşivinde kapı gibi duruyor.
VHS Bank’a girdiğinizde tosuncuk, kuzucuk, kedicik
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