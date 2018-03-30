Urfa'da 32 Bin Kişiye İş İmkanı!

Bozova Pompaj sulaması 3. Kısım Şebeke (Günışık sulaması) sulama mevsimi için ilk su verildi.Daha önce Harran, Akçakale, Mardin ana kanalları, Suruç ovası Pompaj sulamasının startını veren Dsi 15. Bölge Müdürülüğü şimdi de Bozova Pompaj sulaması 3. Kısım Şebeke Günışık sulamasının startını verdi. 26 bin 706 metre CTP boru, 412 bin 275 metre PE boru döşendi ve yaklaşık 74 km tahliye kanalı kazısı yapılarak proje tamamlandı.Projenin tamamlanması ile 2017 birim fiyatları ile dekar başına 263 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 43 milyon TL katkı ve 32 bin 582 kişiye istihdam alanı sağlanması hedefleniyor. Projenin Su kaynağı Atatürk Barajı olup Günışık Anakalı vasıtasıyla sulama gerçekleşecek.