Urfa İçin Önemli Tarih,15-22 Nisan 2018 Tarihleri Arasında...

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda 15-22 Nisan 2018 tarihleri arasında kutlanacak olan “Turizm Haftası Etkinlikleri” programının belirlenmesi, yöresel yemek yapımı ve sunumları etkinliği için kurumlar ile turizm işletmecilerinin işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi için geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.Valiliği toplantı salonunda Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye, İlçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar, Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, ŞURKAV, BELSAN, Turizm Geliştirme Derneği, ŞURO, ŞAPADER, Gastronomi Derneği ile Şanlıurfa'da faaliyet gösteren otel işletmeleri ve konuk evleri temsilcileri katıldı.Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, dünyanın en eski şehri olan Şanlıurfa'nın turizm alanında Göbeklitepe, Halil ür rahman ve peygamber makamları gibi eşi benzeri olmayan eserlere sahip olduğunu, bunun yanında çok zengin bir yöresel mutfak kültürünü de yaşattığını belirterek, “Bu zenginliğin yaşatılması, turizm ile ekonomiye dahil edilmesi için büyük çabalar gösteriliyor. 15-22 Nisan 2018 tarihleri arasında kutlanacak olan Turizm Haftası için Valiliğimiz koordinesinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm kamu kuruluşlarımız, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ticari işletmelerimiz bu hafta dolayısı ile imkânlarını seferber edecekler. Dilerim Şanlıurfa'nın turizmi için hayırlı olur” diye konuştu.