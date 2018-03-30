CIA itiraf etti: PYD...CIA itiraf etti: PYD...

WASHINGTON’A YOL GÖSTERİYOR
CIA’in resmî web sitesindeki “The World Factbook” sayfası yine CIA’in kendi sunumuyla; Amerikalı politikacılar ve karar verici mekanizmalar için dünya genelindeki ülkeler, tarih, insanlar, hükûmetler, ekonomi, enerji, coğrafya, iletişim, ulaşım ve askerî bilgilerden oluşan bilgi deposu olarak görev yapıyor. CIA burada yer alan bilgileri ve kendi gö-revini tanımlarken ise şu bilgilere yer veriyor:
Ulusal güvenlik alanında istihbarat toplayıp, değerlendirmek ve bu istihbaratı ilgili birimlere iletmek. İnsan kaynakları vasıtasıyla, ABD sınırları dışında ulusal istihbarat toplamak ve bu istihbaratı yönlendirip diğer yetkili Amerikan istihbarat birimleriyle koordine etmek; bu kaynakları en etkili bir biçimde ABD’nin karşılaştığı riski en düşük seviyeye indirmek ve bunları, bu tür istihbaratı toplama yetkisi olan diğer ABD istihbarat birimleriyle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek. ABD Başkanı ya da Ulusal Güvenlik Başkanı talimatlarıyla verilen ulusal güvenliği etkileyen istihbaratla ilgili görevleri yerine getirmek. CIA istihbarat amaçlı yüksek teknolojiden, araştırma ve gelişimlerden faydalanır. Ayrı bir teşkilat olarak, cevaplanması gereken konularda, CIA bağımsız bir analiz kaynağı olarak görev yapar. İstihbarat Cemiyetinin diğer birimleriyle yakın iş birliği içerisinde gerek Washington’da kararları veren devlet yetkililerinin, gerekse savaş alanında görev yapan komutanların en iyi istihbaratı edinmelerini sağlar. Değişen küresel hakikatler ulusal güvenlik gündemini de değişime uğrattığı için, CIA bunlara cevap verebilmek amacıyla tedbirler alır. (Türkiye Gazetesi)
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