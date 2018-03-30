Öksüz'le ilgili bir ilk! 'Tam b.k yeriz'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün tutuklu mahrem imamı Bahadır Köroğlu'nun kimliği tespit edilemeyen bir başka mahrem imamla yaptığı Bylock yazışmaları deşifre edildi. 21 Ocak 2016'da yapılan yazışmalarda çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programında ilk kez darbe girişiminin firari imamı Adil Öksüz'ün adına yer verildi. Buna göre darbe hazırlıklarının başladığı Ocak 2016'da Amerika'da yapılan toplantıda yeni bir sistem oluşturulduğu belirtildi.Yazışmalara göre Adil Öksüz TSK imamlığına getirilirken yerine Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Kemal Batmaz'ın atandığı belirtiliyor. Rusya, ABD ve iç güçlerin Erdoğan'ın gitmesi için anlaştığını belirten FETÖ imamlarının darbe için dünya kamuoyunun hazır olduğu, 17- 25 gibi bir parça "mıncıklayıp bırakılmayacağı" kaydediliyor. Adil Öksüz'ün Genelkurmayın kara gücünü kullanacağı aynı zamanda havadan da destek sağlanacağı belirtiliyor.Yazışmalarda Erdoğan kast edilerek bir füzelik iş olduğu ancak bunun yeterli olmayacağı o yüzden TSK'daki tüm unsurların devreye girerek bu işin külliyen halledileceğine vurgu yapılıyor. Yazışmaların bir bölümünde FETÖ imamlarının 17 -25 Aralık gibi darbenin başarısızlığa uğraması durumunda başlarına geleceklere ilişkin, "yani bu sefer başarısız olursa tam b…k yeriz" ifadesini kullandıkları görüldü.Yazışmalarda Adil Öksüz için "eski molla yani tam şakirt" tanımlaması yapılırken, FETÖ ele başı Gülen için ise firari savcı Zekeriya Öz'ün dediği gibi "dayı" lakabının kullanıldığı dikkat çekti. Savcılık dosyasına giren Bylock raporunda örgüt içinde "Muhsin Fırat" kod adını kullanan Bahadır Köroğlu'nun kriptolu programdaki isminin ise, "muhsinf" olduğu belirtildi. Rapoda "22329" ID numarasını kullanana Bahadır K. ile kimliği henüz tespit edilemeyen ve "6062" ID numarasını başka bir mahrem imam arasında geçen yazışmalarda darbe planlamasının açıkça konuşulduğu görülüyor.6062: Havanın abisine Adil (Öksüz) beye eleman noktasında yardımcı olun demiş. Çok elemana ihtiyacı olacak demiş. 22329: Dayı ha vay be6062: Abi başla birlikte tüm yetkileri aldı neredeyse (Adil Öksüz için)22329: Abi analizde bir şey eksik kalıyor. Eğer münferit birkaç olayla olacaksa bu işin karadaki değişikliğe gerek yok. havayla halleder.6062: Karasız olmaz abi.22329: Yok karanın gkurmay gücünü kullanacaksa bu iş külli olacak demektir. Çözüm belli bu iş külli. Parazite bir sivrisinek ilacıyla bitmez mi olay.6062: abi hata payı yok.22329: 17-25 gibi bir parça mıncıklayıp bırakmayın küllen halledin diyor değil mi…6062: yani teşebbüs başarısız olursa bu sefer tam b.k yeriz o yani.22329: abi teşebbüs niye başarısız olsun ki ama dediğiniz gibi külli hareket olayı hepten bataklığı kurutur.22329: sizce yapar mı dayı bunu. Dahası ülke kaldırır mı?6062: başka yol var mı ki22329: niye bir füzelik iş… (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Erdoğan kastediliyor)22329: geçen bir mesaj geldi. ABD, Rusya ve iç güçler anlaştı gitmesinde diye (Erdoğan için)6062: abi adam sömestrden sonra okullara da el koyacakmış… hiç bir şey kalmadı… bir şey olması lazım artık22329: ama genele dağılması lazım olayların.6062: abi g.doğu ortada, işid ortada. Aslında hemen hemen ortam var. az gayretle bu iş olur bence:) (gülüyor)22329 var da abi insanların umurunda değil.6062: İnsanları boşver abi dünya kamuoyu önemli.22329: Dünya tamam bence, sıkıntı olmaz. neyse hayırlısı abi havanın denizin başına kim geçmiş.6062: hava alttan, denizi bilmiyorum.22329: istanbuldaki mi (Kemal Batmaz kastediliyor), beraberdik ABD'de.6062: evet22329: ya bu havacılar gerçekten 5'lik (FETÖ'nün puanlama sistemi) oluyor abi. Eğer şu karayı dediğiniz gibi dağıttıysa çok güzel olmuş. Yeni sistemde hepsinin başına aynı zamanda karanın mı?6062: Galiba 22329: nasıl bir adam bari iyi mi abi Adil6062: molla22329: ciddi misiniz6062: eski molla yani… şakirt biri ismi gibi inş.SABAH