Urfalı Büyükelçi’den Türkiye ve Türk Dış Politikası açıklaması...

Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Endüstriyel Ekonomi Federasyonu (CFIE) heyetini Büyükelçilik konutunda kabul edip, ikili ve çok taraflı ekonomik işbirliği konuları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.Şanlıurfalı Büyükelçi Emin Önen sonrasında, Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsünü ziyaret edip burada son Türkiye ve Türk Dış Politikası üzerine bir sunum gerçekleştirdi.Sunumunda Türkiye’nin çok boyutlu, girişimci odaklı ve insani bir dış politika anlayışına sahip olduğunu söyleyen Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin ve Türkiye’nin de işbirliği yapmak için birçok nedeni olduğunu ve bu işbirliğinin iki ülke içinde olumlu sonuçlar üreteceğini belirtti.Büyükelçi Önen, başkent Pekin'deki Çin Sosyal Bilimleri Akademisi Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsünde Türkiye-Çin ilişkileri ve Türkiye'nin dış politikası hakkında yaptığı sunumda, Türkiye ve Çin'in, Ortadoğu'da iş birliği yapmasının önemine değinerek, Ortadoğu'nun, Türk dış politikasında önemli bir yeri olduğunu söyledi.Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, ABD'nin, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımak istediğinde, Çin'in Türkiye birlikte hareket ettiğini hatırlatarak, “Çin ile Ortadoğu'da birlikte hareket edebiliriz. ABD, İsrail'deki Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını ilan ettiğinde Çin, ABD'ye karşı tutum alan ilk 10 ülkeden biriydi. Bu da gösteriyor ki, biz bu konuda ortak hareket ediyoruz. Çin, o dönem İslam İşbirliği Toplantısının İstanbul'da yapılmasının yanı sıra diğer toplantılara da destek verdi. Bu yüzden Ortadoğu sürecinde beraber hareket edebiliriz” dedi.Büyükelçi Önen, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olma durumuna ilişkin de, Türkiye'nin örgütün bir üyesi olmak istediğini, bununla beraber BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika), ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) gibi birliklerle de ilişkilerini artırmak istediğini ifade etti.Türkiye'nin Asya ülkeleri ile artan diplomatik ve ekonomik ilişkilerinden de bahseden Büyükelçi Emin Önen, Batılı ülkeler ile çok yakın ilişkilere sahip olmanın, Asya ülkeleriyle güçlü ilişkiler kurulamayacağı anlamına gelmediğini ve özellikle son 16 yılda Asya ülkeleriyle ilişkilerin gözle görülür derecede geliştiğini belirtti.Çin’de 2018’in, Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesine de değinen Büyükelçi Önen, turizm yılının açılış töreninin, 17 Nisan'da Pekin'de bulunan Tiançao Tiyatrosunda Anadolu Ateşi gurubunun dans gösterisiyle yapılacağını söyledi.Pekin Büyükelçisi Önen, sunumu sırasında Türkiye'de misafir edilen Suriyeli mülteciler ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Afrin’de gerçekleştirdiği ‘Zeytin Dalı Harekatı’ylya ilgili de bilgiler verdi.Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Harekâtının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına uygun olarak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tamamen saygılı bir şekilde yapıldığını belirten Büyükelçi Önen, Afrin'in terörden temizlenmesinden sonra, Türkiye'deki binlerce Suriyeli misafirin, terörden temizlenen bölgelere geri dönmesinin beklendiğini ve Türkiye'nin bu bölgeye insani yardımlarını sürdürdüğünü, Türkiye'nin, Suriye iç savaşından kaçarak gelen 3,5 milyon Suriyeliye dil, din ve ırk ayrımı yapmaksızın ‘açık kapı’ politikası gütmesinin ve bu konuda yaptığı harcamaların, insani hassasiyet noktasında ne kadar dikkatli davranıldığının bir göstergesi olduğunu söyledi.Büyükelçi Önen, Suriye sorununun, sadece Türkiye'nin değil, uluslararası toplumun, uluslararası hukukun bir sorunu olduğunu ifade ederek, geçen yıllarda ve halen, sınırın Suriye tarafından Türkiye'ye gerçekleştiren terör saldırılarının, halka ve ülkenin istikrarına zarar verdiğini belirtti.“Kendi ülkemizde terör saldırıları yaşamak istemiyorsak, sınır bölgemizde yeni terör oluşumlarına izin veremeyiz” diyen Önen, Afrin'deki operasyonun bu nedenle yapıldığını ve operasyon süresince insani hassasiyetin hat safhada olduğunun herkes tarafından bilinmesini istedi.Büyükelçi Önen sonrasında Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu yöneticileri ve sporcularından oluşan heyeti Büyükeçilik konutunda kabul etti.