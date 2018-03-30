Belediye aracı oldu, 700 öğrenciye kıyafet yardımı geldi

Hilvan Belediyesi ve Hilvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleriyle oluşturulan yardımlaşma zincirinde, ilk ve ortaokul öğrencisi olmak üzere yardıma muhtaç 700 öğrenciye kıyafet temin edildi. İstanbul'da bulunan Akademia Eğitim Platformu tarafından yapılan yardımlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Akşahin, Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut ve Akademia Eğitim Platformu adına, platform üyesi Baran Baytak tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Hilvan'ın kırsal Gölcük İlk ve Ortaokulu öğrencilerine yapılan yardımlar acı bir gerçeği de beraberinde ortaya çıkardı. Eğitim Platformu adına yardımları yoksul öğrencilere ulaştıran İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Baran Baytak, "Gölcük ilk ve Ortaokulu'nda yaşanan öğrenci devamsızlıklarını araştıran okul idaresi ve öğretmenler, aileleriyle görüştükleri öğrencilerin tek bir kıyafetleri olduğu için okula gitmediklerini tespit etmişler. Bunun üzerine harekete geçen okul idarecileri, durumu İlçe Kaymakamlığı başta olmak üzere Hilvan Belediyesi'ne ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirmişler. İlgili kurumların da aracılığı ile Akademia Eğitim Platformu, sayıları daha önce belirlenen 700 öğrenciye 2 bin 500 parça kıyafet yardımında bulundu. Burada ulaşım ve koordinasyon desteklerini esirgemeyen Hilvan Kaymakı Sayın Halid Yıldız ve Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a Akademia Eğitim Platformu adına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tür desteklerimiz devam edecektir dedi.

Öğrencilerimizin özellikle mevsim geçişlerinde yaşadıkları kıyafet sorunu nedeniyle okula gelmediklerini belirten okul müdürü Erkan Kafa, "Okulda her geçen gün devamsızlıkların artış gösterdiğini fark ettik. Aileleriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde, öğrencilerin sadece tek bir kıyafetleri olduğunu ve her gün aynı elbiseyle okula gelmediklerini sonucuna vardık. özellikle devamsızlıkların önüne geçmek ve yardıma muhtaç çocuklara yardımda bulunmak amacıyla bir girişimimiz oldu. Eğitim platformu vesilesiyle bu dez avantajı avantaja çevirmiş olduk. Bu yardıma vesile olan herkese okulum ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.