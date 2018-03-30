İntihar Girişiminde Bulunan Caner'e Canlı Yayında Şok Yorum

Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen Caner Toygar, geçtiğimiz gece intihar teşebbüsünde bulundu. Beylikdüzü'nde bir hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Toygar'a gelen bir yorum ise okuyanları şoke etti.Caner'in intihar girişiminden önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.İşte görenleri şaşkına uğratan o yorum;