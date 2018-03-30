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Bu haber 30 Mart 2018 09:47:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Ticaret Borsası Başkanlığına En Güçlü İsim Mehmet Kaya

Şanlıurfa Ticaret borsası yakın tarihte genel kurula gidecek.

​Ticaret Borsası Başkanlığına En Güçlü İsim Mehmet Kaya

Her dönem olduğu gibi bu dönemde liste hazırlığı yapanlar olsa da bu seçimde de Mehmet Kaya’nın yeniden başkan olacağına kesin gözle bakılıyor.

Başkanlığı süresince başarılı işlere imza atan Mehmet Kaya’ya üyelerin çoğunun da büyük destek verdiği gelen bilgiler arasında.

Yeni bir grubun ortaya çıktığı iddialarına ise bazı üyeler isimlerini açıklamadan şöyle dediler: “Son günlerde bazı dedikodular ortaya atıldı her dönemde atılıyor yeni bir oluşum yapanlar olabilir ama bizler başkan Mehmet Kayanın sonuna kadar arkasındayız.  Kendine kendine bazıları bir şeyler yapmak isteyebilir ama bunlar nafile işlerdir bu dönem de Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya olacaktır” dediler.
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