​Ticaret Borsası Başkanlığına En Güçlü İsim Mehmet Kaya

Her dönem olduğu gibi bu dönemde liste hazırlığı yapanlar olsa da bu seçimde de Mehmet Kaya’nın yeniden başkan olacağına kesin gözle bakılıyor.Başkanlığı süresince başarılı işlere imza atan Mehmet Kaya’ya üyelerin çoğunun da büyük destek verdiği gelen bilgiler arasında.Yeni bir grubun ortaya çıktığı iddialarına ise bazı üyeler isimlerini açıklamadan şöyle dediler:dediler.